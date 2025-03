In Canton Ticino aumentano furti in abitazione e di bici elettriche. Il bilancio in chiaro scuro della Polizia

Il bilancio della Sezione reati contro il patrimonio (SRCP) della Polizia del Canton Ticino per il 2024 è in chiaroscuro. Lo scorso anno i furti sono calati del 9.3%, anche se il numero totale (5’578) rimane più alto rispetto agli anni precedenti il 2023.

Leggeri aumenti si sono verificati nelle categorie dei furti in abitazioni e delle biciclette elettriche. Nel corso dell’anno, le attività di contrasto alle truffe del falso nipote hanno coinvolto in modo significativo gli e le inquirenti: a fronte di 11 casi riusciti per un totale di 420’000 franchi e oltre 500 tentativi segnalati, le indagini hanno portato all’arresto di 6 persone.

Andamento generale dei furti

Nel 2024 i reati contro il patrimonio sono diminuiti del 9,3%, con 5.578 episodi registrati. Tuttavia, il numero rimane superiore ai livelli pre-2023. Sono cresciuti i furti in abitazione (+2%, 1.245 casi) e quelli di biciclette elettriche (+5%, 439 casi). In calo borseggi (-31%), furti con scasso (-14%) e furti dai veicoli (-16%).

Furti in abitazione: bande itineranti dall’estero

I furti nelle abitazioni sono una priorità per la Polizia cantonale dato l’impatto anche emotivo sulle vittime. Numerose inchieste hanno riguardato gruppi provenienti dal Nord Italia e dall’Est Europa. In un caso, una banda è stata bloccata dopo aver forzato abitazioni scalando muri e scassinando infissi. Rinvenuti strumenti da scasso, targhe false e refurtiva. In un altro caso, una gioielleria è stata derubata praticando un foro nella vetrina.

Furti di veicoli: calo generale, ma aumentano quelli di e-bike

I furti di veicoli sono diminuiti dell’8% (1.056 casi), con un calo marcato delle biciclette tradizionali (-19%) ma un aumento delle e-bike (+5%). Il traffico di biciclette elettriche rubate, messe sul mercato principalmente all’estero, è un’attività redditizia e attrattiva a causa della relativa facilità di rivendita della refurtiva. In un caso nel Mendrisiotto, una banda è stata intercettata dopo l’ennesimo furto con sfondamento della vetrina. I furti d’auto in Ticino sono passati da 35 a 18, mentre in Italia se ne contano 60.

Furti nei negozi di telefonia

Una serie di colpi ha colpito negozi di telefonia nei centri commerciali, partendo dalla Romandia e diffondendosi in tutto il Paese, Ticino compreso. I malviventi, con veicoli rubati o targhe false, sfondavano le vetrate per sottrarre cellulari. In totale oltre 25 furti, di cui 3 in Ticino. Diversi arresti sono stati eseguiti.

Truffe del falso nipote: un fenomeno ancora diffuso

Nonostante un inizio d’anno rallentato grazie all’arresto di un’importante figura criminale in Polonia, le truffe del “falso nipote” sono tornate a colpire: 11 i casi riusciti per un totale di 420.000 franchi. In Ticino sono stati arrestati 6 membri del gruppo criminale. I tentativi segnalati sono stati oltre 500. La cooperazione internazionale, sostenuta da EUROPOL, ha portato all’arresto di altri 5 soggetti in Polonia e all’individuazione del call center responsabile.

Attacchi a dispositivi per criptovalute

All’inizio del 2024 si sono verificati furti con scasso a danno di apparecchi automatici per l’acquisto di criptovalute. I responsabili sono stati identificati e il fenomeno si è interrotto nel corso dell’anno.

Rip deal e truffe a danno di svizzeri fuori Cantone

Si conferma un numero importante di operazioni fraudolente di cambio (rip deal), con vittime svizzere non residenti in Ticino con refurtiva denaro contante, oro e orologi.. A Mendrisio, un cittadino zurighese è stato derubato di cinque orologi Rolex per un valore di 100.000 franchi.