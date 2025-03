In fiamme un box a Malnate, intervengono i vigili del fuoco

Questa mattina, mercoledì 19 marzo alle ore 11:00, i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Malnate, in via Gioberti, per domare un incendio che ha coinvolto un box adibito a deposito di attrezzature. Il rogo ha danneggiato parte della struttura, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le operazioni di spegnimento sono state tempestive, grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area circostante, evitando così che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. La situazione è stata prontamente controllata, e le operazioni si sono concluse senza ulteriori complicazioni.