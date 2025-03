Frontale sulla Bretella a Varese: tre persone coinvolte e strada chiusa nelle due direzioni

Un incidente stradale sulla bretella di Varese che collega l’autostrada A8 a Largo Flaiano e il centro città all’altezza di via Gasparotto ha portato a lunghe code e ha bloccato il traffico.

Per permettere ai soccorritori di portare le prime cure alle tre persone coinvolte, il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico dalla Polizia Locale varesina. Ancora da verificare le cause che hanno portato allo scontro frontale tra due vetture, avvenuto poco prima delle ore 19 di lunedì 24 marzo.

Le ambulanze della Croce Rossa di Varese hanno trasportato all’ospedale di Circolo due persone ferite, entrambe in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Per chi proviene dall’autostrada, è consigliata l’uscita verso via Gasparotto.