Inizio da sogno per Mangone: la Castellanzese vince 2-1 in casa della Pro Palazzolo

L’avventura di mister Amedeo Mangone è iniziata nel migliore dei modi, con la Castellanzese che ha fatto un autentico colpaccio sul campo della Pro Palazzolo. A passare in vantaggio è stata la squadra di casa che ha sbloccato il risultato, grazie ad un rigore trasformato da Alberto Paloschi. La formazione neroverde non ha mollato e all’inizio della ripresa ha trovato il pareggio con un gol di Mario Chessa. Il gol del definitivo 2-1 lo ha messo a segno Castelletto, bravissimo a sfruttare un cross perfetto del solito Chessa. Questi tre punti sono vitali per la squadra di Castellanza, che ora è rientrata nella corsa per la salvezza diretta, la quale dista 3 lunghezze con ancora otto partite tutte da vivere.

Fischio d’inizio

La Pro Palazzolo inizia con un 3-5-2 che prevede Raimondi in porta, Saltarelli, Bane e Allievi in difesa, i cinque di centrocampo sono Armati, Conti, Pinardi, Ciccone e Boschetti, la coppia offensiva è composta da Paloschi e Arras. La prima Castellanzese di mister Mangone si schiera con un 3-5-2 con Poli in porta, Robbiati, Gritti e Bernardi, sulle fasce Rusconi e Boccadamo, mentre in mezzo ci sono Fiorella, Lacchini e Castelletto. In avanti Chessa e Colombo. Arbitra il signor Luigi Scicolone di San Donà, insieme agli assistenti Grigore Gherela di Portogruaro e Federico Luccisano di Taurianova

Primo tempo

La prima occasione della partita è per la Pro con Arras che calcia sull’esterno della rete. Al 4’ minuto, Fiorella abbatte conti in area e l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa, con Paloschi che non sbaglia e fa 1-0. Al venticinquesimo, Poli nega il gol del raddoppio a Paloschi con un super intervento. A cinque minuti dall’intervallo Chessa impegna Raimondi con una conclusione dalla distanza. La prima frazione si chiude senza recupero con la Pro Palazzolo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, la Castellanzese trova il gol del pareggio con Colombo che serve Chessa, il quale si aggiusta il pallone col destro, se lo porta sul sinistro e poi calcia e insacca l’1-1. Al 20’, i neroverdi sfiorano il secondo gol, Colombo intercetta un passaggio sbagliato di Ciccone e si invola e poi segue Chessa che da buona posizione non trova il guizzo giusto da buona posizione. Dopo 4’ la squadra di mister Amedeo Mangone trova il gol: Chessa mette in mezzo per Castelletto che prende alle spalle Cogliati e sigla il 2-1. La Pro Palazzolo prova una reazione, ma la Castellanzese non si schiaccia e prova costantemente a ripartire. Al termine dei cinque minuti di recupero la partita finisce con il successo pesantissimo della Castellanzese che inizia nel migliore dei modi l’era Mangone.