La Ferrovia Vigezzina-Centovalli ha un nuovo ponte a Domodossola

Sono investimenti importanti quelli recentemente messi in campo dalle due società che gestiscono la tratta italo-svizzera della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. L’ultimo in ordine di tempo riguarda la sostituzione del ponte della Mizzoccola, a poche centinaia di metri dalla stazione di Domodossola.

“Si tratta di un lavoro anche economicamente rilevante – dichiara il Direttore Generale di SSIF, Matteo Corti – un investimento di 3,5 milioni di euro, considerando la realizzazione dell’opera e tutti i costi accessori, come la progettazione, la sicurezza, la direzione lavori. Un’opera imponente, con un peso di 300 tonnellate – contro le 100 del ponte sostituito – per ottemperare alle nuove normative in vigore: il nuovo viadotto è ora idoneo a sopportare carichi maggiori rispetto al precedente ed è stato realizzato recependo la normativa antisismica. Un’infrastruttura fondamentale, che è stata realizzata rispettando i tempi previsti, consentendo la ripresa regolare del traffico da e per Domodossola lo scorso sabato 15 marzo.”

Alcune implementazioni riguardano elementi “nascosti”, ma fondamentali per garantire massima sicurezza e lunga vita alla nuova infrastruttura, lunga 109 metri e con 25.000 giunzioni bullonate (non più chiodate come il precedente).

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli non ha mai smesso di operare in questi due mesi di lavori straordinari, garantendo l’operatività su tutta la linea grazie a servizi di bus sostitutivi, ed ora è pronta a dare il via alla stagione turistica con numerose comitive attese per i ponti primaverili e molte iniziative speciali.

Nelle prossime settimane sono programmate alcune opere di rifinitura, che non interesseranno l’impalcato e non avranno alcun impatto sul servizio ferroviario.