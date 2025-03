La nuova “Viva” è pronta per solcare le onde

NOTIZIARIO UISP del 19 marzo 2025

VELA – Viva solca le onde con l’RS21

.

Tutto evolve, anche lo sport della vela. Viva ha scelto, per la prossima stagione, una nuova creazione del cantiere inglese RS Sailing, perché rappresenta l’unione perfetta tra innovazione, performance e sostenibilità ambientale. Questa nuova barca è stata progettata con processi produttivi eco-friendly, utilizzando resine ecologiche e materiali riciclabili, riducendo così l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni in regata. La vera rivoluzione è il motore elettrico Torqeedo, un optional che porta l’RS21 a un altro livello di efficienza e sostenibilità. Questo motore ha una potenza equivalente a un 3HP tradizionale e può essere sollevato e completamente nascosto nello scafo durante la navigazione a vela, eliminando ogni attrito con l’acqua.

Alimentato da una batteria al litio leggera e removibile, garantisce un’autonomia di 10 miglia marine con un consumo energetico pari a soli 40 grammi di benzina. «Tale scelta – per l’equipaggio di Viva affiliato alla Uisp – rappresenta una nuova sfida e un nuovo stimolo, in linea con la nostra voglia di competere ai massimi livelli abbracciando un progetto che guarda al futuro della vela».

«La nuova stagione è alle porte e non vediamo l’ora di tornare in acqua – afferma Alessandro Molla – Dopo un anno di alti e bassi, in cui abbiamo sfiorato grandi risultati e dimostrato la nostra costanza ai vertici, siamo ancora più determinati a migliorare e a dare il massimo in ogni regata. Un sentito grazie va al nostro equipaggio, sempre pronto a mettersi in gioco con passione e determinazione, e ai nostri sponsor, che ci garantiscono il supporto essenziale per affrontare al meglio questa stagione».

La stagione prenderà il via il prossimo weekend a Malcesine, sul Lago di Garda, dove sono in programma due intense sessioni di allenamento insieme ai migliori team della classe. La prima regata sarà poi tra il 13 e il aprile a Sferracavallo, in Sicilia.

NAZIONALE: TIZIANO PESCE – “Stare insieme oggi è una necessità”

«L’Uisp ha il dono di insegnare l’arte dello stare insieme, come ci ha riconosciuto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI – ha detto Tiziano Pesce, presidente di Uisp Nazionale, in uno dei passi più intensi della relazione del Congresso Nazionale – Non possiamo allora che provare ad alzare l’asticella dell’”Immagina”: immaginare una Uisp sempre più all’altezza delle sfide che si palesano all’orizzonte. Oggi ricordiamo che l’Uisp è un’associazione che è tornata a superare il muro del milione di associati, con oltre 12 mila associazioni e società sportive affiliate.

I dati di chiusura dell’ultima stagione al 31 agosto scorso fotografano 1.029.850 tesserati e 12.028 associazioni e società sportive affiliate. Oltre 75 milioni di euro, poi, il bilancio consolidato della rete associativa: Uisp Nazionale, Comitati Territoriali, Comitati Regionali. Tutto questo in una fase storica che ci mette di fronte allo scenario geopolitico mondiale senza dubbio più complesso dal secondo dopoguerra ad oggi».

UISP CONTRO LA VIOLENZA – E tu, sai cos’è il safeguarding?

Con il termine “safeguarding” si indicano tutte le misure e le pratiche adottate per proteggere i bambini, i giovani e le persone vulnerabili da abusi, maltrattamenti e sfruttamenti. Nel contesto sportivo, applicare il safeguarding significa creare un ambiente sicuro dove tutti possano partecipare alle attività senza timore di incorrere in danni fisici o emotivi.

Il safeguarding mira a prevenire abusi di tipo fisico, emotivo e sessuale e a rispondere adeguatamente in caso di segnalazioni di comportamenti inappropriati. Se ne parlerà su SportPoint il 1° aprile, alle 18. SportPoint è un’opportunità di formazione gratuita, che Uisp offre per supportare le associazioni, le società sportive affiliate ed i loro dirigenti a partire dagli ambiti gestionali, amministrativo-fiscali e contabili, ma anche culturali. Per informazioni CLICCATE QUI.