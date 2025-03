La pioggia non ferma la Stramilano: oltre 55mila persone in strada per la corsa più amata dai milanesi

Oltre 55.000 persone si sono radunate domenica 23 marzo in Piazza Duomo e Piazza Castello per prendere parte alla 52esima edizione di Stramilano, edizione 2025, trasformando le strade del centro in un’entusiasta onda colorata per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento, nonostante la pioggia. A inaugurare la competizione è stata, la Stramilano Half Marathon, che ha preso il via alle 8:30 da Piazza Castello.

Battuto il record di partecipanti: ben 9.000 atleti si sono sfidati per 21km. Su uno dei percorsi più veloci d’Italia a trionfare in campo maschile è stato il Keniano Mwangi Simon Waithira con un tempo di 1.00’.54’’, seguito dal rundese Yves Nimubona che ha corso i 21Km in 1.01’18’’ e dal keniano Yosey Charles Mneria giunto al traguardo in 1’02’08’’ Podio tutto Keniano per la categoria femminile: al primo posto Gesare Morine Michira con un ottimo 1.08’47’’ seguita da Chebet Stella Mateiko (1.11’.19’’) e Chebet Monica Chepkwony (1.11.25’’). Tra gli italiani da segnalare la prestazione di Stefano Massimi, primo tra gli azzurri a giungere all’arrivo con 1.04’’51’’ , mentre in campo femminile tra le italiane taglia per prima il traguardo Rebecca Lonedo (1.12’.08’’) seguita da Giovanna Epis con 1.12’17’’. Spazio poi alla grande festa di Piazza Duomo.

A dare il via alla 10km, alle 9:30, il tradizionale colpo del Cannone Storico del Reggimento Artiglieria a Cavallo, sparato da Chiara Gensini, attrice e madrina di Stramilano 2025, insieme all’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. Lo spettacolo delle Fanfare dell’Esercito, dei Carabinieri e del Comando della Squadra Aerea-1 a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare ha poi contribuito a rendere ancora più suggestivo il momento della partenza con l’Inno Nazionale. Poco dopo, alle 10:00, è stata la volta dei piccoli runners della Stramilanina, la corsa di 5km, accompagnati da genitori, nonni, amici, maestri e maestre! L’Arco della Pace ha infine accolto tutti i runner, offrendo momenti di ristoro, intrattenimento e spettacolo.

Lungo il percorso, i punti ristoro e di spugnaggio hanno supportato gli atleti, aiutandoli a mantenere l’energia necessaria per dare il massimo, senza dimenticare gli amici a 4 zampe che hanno potuto usufruire di aree attrezzate appositamente per loro con acqua e snack. Mentre la compagnia di spettacolo LiberiDi ha incantato il pubblico con straordinarie performance acrobatiche Il Villaggio degli Atleti, invece, ha ospitato l’area ristoro curata dalla Croce Rossa Italiana di Milano, con una zona dedicata al relax e postazioni per massaggi defaticanti. Stramilano è anche sinonimo di socializzazione, aggregazione e solidarietà: da sempre, infatti, sostiene diverse associazioni, fra cui: Abio e Dutur Claun, che si dedicano ai bambini in ospedale; Cooperativa Sociale Fabula per l’educazione di persone con disabilità; Africa&Sport; Le Gocce, associazione che si occupa di aiutare bambini diversamente abili; City Angels, gli angeli della strada che aiutano senzatetto e cittadini bisognosi; Bistari Bistari Kalika, che opera in Nepal. L’appuntamento è a questo punto per il prossimo 30 novembre quando si terrà la terza edizione di Stramilano Sottozero ormai diventato appuntamento fisso per miglia di milanesi e non. Per chi invece vuole già segnarsi in agenda Stramilano 2026, la 53esima edizione si terrà il 3 maggio.