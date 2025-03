Monopoli- dominio globale (versione sesso, droga, alcol & magia nera)

Quando la geopolitica incontra vizi privati e interessi planetari, il risultato è un tabellone da brividi.

Come si gioca (o si sopravvive)

Scopo del gioco: imporre la tua visione del mondo comprando territori contesi, truccando elezioni, scatenando guerre, flirtando con crisi economiche e godendoti nel frattempo qualche vizio personale. Vince chi riesce a restare in piedi senza finire su Netflix con una docu-serie scandalo (o peggio, su Prime Video).

I protagonisti & i loro risvolti intimi

Ogni pedina ha il suo bonus personale:

Donald Trump

Alias The Grabber. Specialità: Sex Scandals. Ogni volta che pesca una carta “Ultim’ora & Scandali” può scegliere se applicarla o scambiarla con una carta Stormy Daniels, che permette di uscire dalla prigione (non moralmente, ma fisicamente sì).

Vladimir Putin

Alias L’Orso brindante. Specialità: Alcohol. Se paga in vodka anziché denaro, dimezza le sanzioni (ma barcolla e salta il turno successivo).

Xi Jinping

Alias Il Cartomante del Popolo. Specialità: Veggenza. Una volta ogni tre turni può guardare in anticipo le prossime tre carte Breaking News o Ultim’ora & Scandali e scegliere l’ordine. Poi nega tutto pubblicamente.

Elon Musk

Alias The Dealer. Specialità: Drugs & Memecoin. Se lancia tre doppi di fila (effetto chiaramente alterato), può costruire immediatamente una Colonia su Marte (vale come hotel) anche senza possedere l’intero gruppo.

Il Tabellone

Dimentica Atlantic City. Qui ci si gioca territori più saporiti:

* Crimea

* Taiwan

* Groenlandia

* Ucraina General

* Mar Cinese Meridionale

* Panama

* Canada

* Venezuela

* Svalbard

* Sudan

* Mali

*Antartide

* Spazio (accesso esclusivo per Elon)

Ogni gruppo forma un’area d’influenza (Artico, Eurasia, America Latina, ecc.) su cui potrai installare sanzioni, embarghi o base segreta.

Meccaniche Extra

Sex, Drugs, Alcohol & Fortune: Quando atterri su un Forum di Davos o un’ Assemblea ONU, puoi:

*pagare normalmente

*usare il tuo vizio personale per ottenere uno sconto ma attenzione, puoi incappare in un effetto collaterale (perdita di turno, multa doppia al giro dopo, o carte extra da gestire).

Carte Breaking News

* Tariffe Trumpiane su tutto ciò che respira: incassa 250M$.

* Xi raddoppia il debito africano in cambio di una base navale: prendi 3 territori gratuiti in Africa.

* Putin sfida l’Occidente: scegli un giocatore e imponigli una sanzione.

* Elon investe in Dogecoin e twitta: guadagna o perdi 300M$ (tira un dado).

* Colpo di stato in Venezuela: se controlli il territorio, raddoppia il valore dell’affitto. Se no, paga 200M$ e impara la lezione.

Carte Ultim’ora & Scandali

*Guerra all’immigrazione (USA): ricevi 150M$ di consenso elettorale (o voti falsi).

* Blackout informatico made in Russia: scegli un avversario e bloccalo per un giro.

* Incidente nucleare nel Mar Cinese: Xi paga 300M$, ma nega tutto.

General

*Musk lancia Starlink su Marte: ottieni un territorio casuale fuori dal tabellone.

*Trump sotto processo: paga 500M$ o gioca la carta Fake News e salta.

Costruzioni

* Sanzioni (ex-case): applicabili solo dopo aver completato un gruppo.

* Embargo Totali (ex-alberghi): raddoppiano affitti e malumori delle masse.

* Base Segreta (bonus): costruibile solo con un vizio attivo. Dimezza le sanzioni subite.

The Hague VIP Room — con vista sul diritto internazionale

La nuova prigione del gioco. Puoi uscirne solo:

* Con un Twittone Memorabile che distrae tutti.

* Giocando la carta Pagliacciata Mediatica.

+ Pagando 500M$ ai tuoi avvocati in saldo.

Fine del Gioco Vince chi riesce a sopravvivere senza finire:

*In tribunale (vero).

* In una rivoluzione popolare (vera).

*O peggio: censurato da Elon su X.

Nota bene: ogni riferimento a personaggi reali è puramente… sì, reale.