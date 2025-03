Nomi e compensi per il prossimo cda di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha comunicato la prima lista dei candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato per il controllo sulla gestione per i prossimi tre esercizi (2025,2026,2027), all’ordine del giorno della assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile prossimo.

La prima lista è stata presentata dai soci: Fondazione compagnia di san Paolo, titolare di n. 1.153.947.304 azioni, pari al 6,4815% del capitale sociale, Fondazione Cariplo, titolare di n. 961.333.900 azioni, pari al 5,3996% del capitale sociale, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, titolare di n. 327.138.747 azioni, pari al 1,8374% del capitale sociale, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, titolare di n. 326.647.705 azioni, pari al 1,8347% del capitale sociale, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, titolare di n. 213.955.012 azioni, pari al 1,2017% del capitale sociale, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, titolare di n. 199.382.435 azioni, pari al 1,1198% del capitale sociale, titolari complessivamente di n. 3.182.405.103 azioni pari al 17,8749% del capitale sociale e sottoscrittori del patto parasociale firmato l’11 novembre 2024.

LE LISTE DEI NOMI

I soci propongono 19 componenti del cda da nominare: Gian Maria Gros-Pietro quale presidente del cda e di Paola Tagliavini quale vice presidente. Indicano Carlo Messina per la posizione di consigliere delegato e ceo, ferme restando le piene prerogative del consiglio di amministrazione che sarà nominato, in ragione dei poteri definiti dallo statuto sociale.

La lista dei rimanenti 17 candidati è divisa in due distinte sezioni: sezione 1 con i candidati alla carica di consigliere di amministrazione e la sezione 2 con i candidati alla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato per il controllo sulla gestione, composte rispettivamente da 14 e 3 candidati.

Sezione 1 – candidati alla carica di consigliere di amministrazione:

1. Gian Maria Gros-Pietro 2. Paola Tagliavini 3. Carlo Messina 4. Mariangela Zappia 5. Franco Ceruti 6. Paolo Maria Vittorio Grandi 7. Luciano Nebbia 8. Liana Logiurato 9. Pietro Previtali 10. Maria Alessandra Stefanelli 11. Bruno Maria Parigi 12. Donatella Busso 13. Silvia Merlo 14. Paolo Messa

Sezione 2 – candidati alla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato per il controllo sulla gestione: 1. Fabrizio Mosca 2. Mariella Tagliabue 3. Maura Campra

I COMPENSI PROPOSTI

I soci propongono che il compenso lordo annuale a favore dei componenti del consiglio di amministrazione, per gli esercizi 2025/2026/2027, sia determinato come segue, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio: 120.000 euro quale compenso di ciascun componente del consiglio di amministrazione che non sia anche membro del comitato per il controllo sulla cestione; 800.000 euro quale compenso additivo per la carica di presidente del consiglio di amministrazione; 150.000 euro quale compenso additivo per la carica di vice presidente del consiglio di amministrazione; confermando pertanto gli emolumenti proposti alle assemblee ordinarie del 2019 e del 2022 e dalle stesse approvati; 290.000 euro quale compenso specifico di ciascun componente del consiglio di amministrazione che sia membro del comitato per il controllo sulla gestione, senza corresponsione di gettoni di presenza a fronte dell’effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato stesso; 80.000 euro quale compenso da aggiungere per la carica di presidente del comitato per il controllo sulla gestione; rispetto, rispettivamente, ai 260.000 euro e ai 65.000 euro proposti alle assemblee ordinarie del 2019 e del 2022 e dalle stesse approvati.