Openjobmetis a Treviso per provare a uscire dal tunnel

Il 12 gennaio scorso, ultima partita del girone di andata, la Openjobmetis batteva in volata Treviso (con Macura che sbagliò la tripla del possibile pareggio) e dava l’impressione di essere uscita in via definitiva dalla lotta per non retrocedere. Da quella sera, invece, Varese ha raccolto solo una lunga serie di sconfitte arrivata a quota 7, da interrompere a ogni costo perché la “linea” che separa salvezza e retrocessione è ormai tornata una spada di Damocle per i biancorossi.

Domenica 23 marzo l’avversaria è di nuovo Treviso (ricordiamo che il campionato è asimmetrico: l’andata e il ritorno hanno calendari differenti) ma stavolta al PalaVerde con palla a due alle ore 20. Il brutto è che la Nutribullet di Frank Vitucci sta poco meglio degli uomini di Kastritis: 16 punti e una sconfitta inattesa e inopinata in casa contro Sassari, settimana scorsa, che tiene Treviso vicina alla zona calda. E quindi i trevigiani sono a loro volta obbligati a fare punti davanti al proprio pubblico per togliersi dai giochi pericolosi.

Kastritis dovrà di nuovo fare affidamento su una rosa ridotta: chiuso definitivamente ogni discorso di reintegro per Jaron Johnson, il reparto ali sarà di nuovo orfano anche di Justin Gray. L’americano ha lavorato a parte venerdì (senza pallone né situazioni di gioco), è salito sul pullman diretto in Veneto ma praticamente senza possibilità di scendere in campo per il problema al polpaccio anche se farà un test pre-gara. Quindi nuovo spazio per Assui e per l’ex di turno Alviti in posizione di ala forte dove non si esclude – in caso di estrema necessità – di vedere pure Aka Fall per qualche azione.

Vitucci, sul cui conto c’è un po’ di malumore nella Marca visto un rendimento al di sotto delle attese, è alle prese con la condizione di Ky Bowman, uno degli uomini più pericolosi dell’attacco biancoazzurro. L’ex Brindisi ha subito un forte colpo al costato con l’infrazione di una costola: il problema sembrava inizialmente grave e invece ora è giudicato molto più lieve tanto che potrebbe anche scendere in campo contro Varese.

Bowman però è solo una delle armi offensive di una squadra che conta su gente come D’Angelo Harrison, Macura, sull’energia di Mascolo e la versatilità di Olisevicius. Sotto canestro poi ci sono Paulicap affiancato da Caroline che potrebbe essere il rebus in ala forte di difficile risoluzione per Varese. Insomma, sarà dura anche se il peso complessivo e il modo di giocare della Nutribullet potrebbe essere più consono alla conformazione della Openjobmetis.

Chiusura per una annotazione doverosa: la terna arbitrale conta su Beniamino Attard, Denny Borgioni e Matteo Lucotti. Quest’ultimo fischietto era parte del gruppo che diresse in maniera indigeribile la partita di tre settimane fa a Trapani. E Lucotti fu il secondo colpevole dopo il suo collega Paternicò nella debacle direzionale. Forse una designazione differente avrebbe fatto bene a tutti.

