Kastritis: “I troppi rimbalzi hanno dato coraggio a Treviso. Negli ultimi 12′ la Varese che voglio”

KASTRITIS 1 – «Un’altra partita per noi giocata punto a punto e conclusa con gli ultimi possessi. Nel primo tempo non abbiamo difeso al livello che vorremmo mantenere, non abbiamo mantenuto le spaziature previste. Inoltre avremmo voluto lottare meglio per quanto riguarda i rimbalzi difensivi e invece Treviso ha dominato in questo fondamentale e questo ha permesso ai nostri avversari tante seconde opportunità di tiro. Così i nostri avversari sono tornati in campo nella ripresa molto più convinti e sicuri di loro stessi».

KASTRITIS 2 – «Negli ultimi 2′ del terzo quarto abbiamo iniziato a fare quello che avremmo voluto, giocare più compatti e concentrati e da lì in poi abbiamo fatto la nostra partita. Lì è mancata anche un po’ di fortuna anche se non mi piace usare la parola “fortuna” in questi casi, ma sono fiducioso e credo che la sorte possa tornare dalla nostra parte».

KASTRITIS 3 – «Ripartiamo pensando agli ultimi 12′ della partita, continuiamo a lavorare e a lottare come abbiamo fatto nell’ultimo scorcio del match per preparare una gara importante come è quella con Scafati che ci attende la prossima settimana. Concedetemi un ringraziamento ai nostri tifosi che ci hanno sostenuto lungo tutto l’incontro».

VITUCCI 1 – «Volevamo fortemente questa vittoria e la squadra l’ha dimostrato. Abbiamo commesso errori che ci sono costati molto, per esempio quando abbiamo sprecato il vantaggio che avevamo costruito lungo la partita, con troppe palle perse. Però oggi serviva voglia di vincere e attitudine contro una squadra di talento che ci ha punito quando ne ha avuto l’occasione. Certamente dobbiamo migliorare ma sono contento di aver ritrovato il successo dopo un lungo periodo di astinenza».

VITUCCI 2 – «La vittoria ci permetterà di lavorare in settimana con più ottimismo, con uno spirito diverso. Sono contento in primis per i miei giocatori e spero che questo possa far ritrovare il sorriso all’ambiente. Oggi c’è stata grande unità di intenti nel momento importante, quindi bene così».

VITUCCI 3 – «Capita che a volte i singoli vogliano provare a risolvere le cose da soli, invece bisogna avere pazienza in questi casi e lavorare insieme. Era fondamentale smuovere la classifica, ora non facciamo altri calcoli ma dovevamo uscire da una situazione difficile tra squadre che sono molto equilibrate. Per fortuna l’infortunio di Bowman non si è rivelato così serio come si temeva ma comunque bisogna gestire le situazioni senza piangersi addosso».