Persona in difficoltà, autoscala dei vigili del fuoco in azione a Luino

Intervento dei vigili del fuoco a Luino per aiutare una donna in difficoltà. Alle ore 10 di domenica 9 marzo in piazza Marconi i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per soccorrere una persona che necessitava di urgenti cure mediche.

Vista la difficoltà nel trasportarla utilizzando le scale, si è reso necessario l’utilizzo dell’autoscala proveniente dalla sede di Varese per portarla a terra dal balcone del primo piano. Successivamente é stata affidata al personale sanitario.