Raccolta firme a Luino contro il centro migranti a Fornasette

Il giorno 22 marzo presso Piazza Garibaldi a Luino sarà presente un gazebo organizzato dai gruppi di opposizione consigliare e dalle rispettive sezioni di partito, per raccogliere le firme dei cittadini contrari all’apertura di un centro migranti a Luino.

«Riteniamo giusto dare la possibilità ai cittadini luinesi di esprimersi in merito a una questione così importante, a più riprese abbiamo chiesto alla maggioranza consigliare di tenere conto dell’opinione della stragrande maggioranza dei cittadini. Nonostante queste richieste, durante l’ultima seduta di Consiglio comunale, il gruppo di maggioranza ha bocciato un odg delle opposizioni e si è auto-votato una mozione che, in tema di immigrazione, va esattamente nella direzione opposta. Crediamo che le autorità superiori debbano essere messe a conoscenza di quel che pensano tanti cittadini luinesi su questa questione e il modo più democratico per farlo è questa petizione che abbiamo organizzato per sabato 22. Invitiamo pertanto tutti i luinesi a passare al nostro gazebo a firmare, sarà poi nostra premura consegnare tutte le sottoscrizioni raccolte in Prefettura», spiegano gli organizzatori.