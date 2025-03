Repubblicani, in un libro l’omaggio ad Antonio Martino. Reguzzoni: “Un esempio per i giovani”

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Antonio Martino (5 marzo 2022-5 marzo 2025) l’Associazione “I Repubblicani” ha voluto omaggiare un grande protagonista della storia politica del nostro Paese con una pubblicazione che raccoglie alcuni tra i suoi più significativi discorsi istituzionali

“Si tratta di un tributo – dichiara il presidente de “I Repubblicani” Marco Reguzzoni che ha curato la pubblicazione – a un grande pensatore e politico liberale, più volte ministro autorevole e stimato in Italia e all’estero, tessera numero due di Forza Italia e co-fondatore proprio della nostra associazione. Ma Antonio era soprattutto un uomo perbene, un “principe” della politica e del pensiero liberale che ha lasciato in chiunque lo abbia conosciuto un segno indelebile. Questo volume, non a caso, è dedicato ai giovani liberali che potranno trovare spunti e riflessioni ancora attualissimi, in alcuni dei suoi discorsi pronunciati in occasioni istituzionali.

Il volume vanta inoltre i contributi di due importanti esponenti di Forza Italia: l’on. Letizia Moratti – che di Martino è stata collega di governo – e il responsabile dei Giovani di Forza Italia on. Stefano Benigni.

“Il messaggio che ci ha lasciato Antonio è di grande speranza e di inesauribile ottimismo, tipico di un liberale che crede nella forza delle idee – si legge In quarta di copertina – Bisogna cambiare subito. Gli Italiani hanno perfettamente compreso che il nostro Paese ha l’urgente bisogno di una radicale inversione di tendenza, di una drastica riduzione delle tasse e delle spese improduttive, della liberazione delle nostre energie. Una svolta liberale che riduca il costo del settore pubblico e lo renda meno inefficiente, di una drastica riduzione delle tasse e delle spese improduttive. Ai giovani di tutti i partiti il compito di interpretare e raccogliere il pensiero di questo grande uomo”.

Il libro verrà presentato il 12 marzo a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 4 e successivamente a Milano presso la sede del movimento giovanile di Forza Italia, in via Mecenate.