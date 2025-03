Sbevizzola riapre il 18 marzo con un nuovo menu e il gusto di sempre

A Vizzola Ticino è tempo di riaccendere i fornelli! Sbevizzola, con la sua storica Osteria e il Parco, riapre le porte a partire da martedì 18 marzo 2025, pronto a offrire un’esperienza culinaria rinnovata e ancora più speciale.

Un ritorno all’insegna del gusto e del relax

Dopo la pausa invernale, Sbevizzola torna a deliziare i suoi ospiti con un’atmosfera accogliente, immersa nel verde, dove il buon cibo incontra momenti di puro relax. Che si tratti di un pranzo di lavoro, di una cena tra amici o di un aperitivo all’aperto, ogni occasione è perfetta per assaporare i nuovi piatti studiati dallo chef.

Un menu rinnovato con ingredienti freschissimi

Per questa nuova stagione, Sbevizzola presenta un menu completamente rinnovato, realizzato con ingredienti selezionati e freschissimi. La passione per la cucina si traduce in ricette che uniscono tradizione e innovazione, per offrire sapori autentici e sorprendenti.

Orari di apertura

L’osteria sarà aperta dal martedì alla domenica, a pranzo dalle 12 alle 15 e a cena dalle 18 alle 23.

Durante la settimana è possibile gustare un pranzo di lavoro, mentre nel weekend l’osteria si trasformerà nella location ideale per aperitivi e cene immersi nella tranquillità del parco.

Prenota la tua esperienza

Se vuoi scoprire il nuovo menu e vivere un’esperienza di gusto unica, prenota subito il tuo tavolo. Sbevizzola ti aspetta per un nuovo capitolo di sapori, emozioni e relax!

Menu e informazioni sul sito www.sbevizzola.it Per informazioni e prenotazioni è possibile usare la pagina Facebook oppure Instagram; o ancora è possibile chiamare, mandare un SMS o un messaggio Whatsapp al numero 3478923050

A Pasqua e Pasquetta menù speciale su prenotazione in Osteria.

Sempre a Pasquetta nel Bistrot estivo Paella (su prenotazione) e Salamelle alla griglia con possibilità di giochi per i vostri bambini.