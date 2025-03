Scontro fra auto a Fagnano Olona nella notte: cinque feriti, tra cui tre bambini

Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica 16 marzo a Fagnano Olona, in via Magellano, dove due auto si sono scontrate intorno alle 22:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe per mettere in sicurezza i veicoli e collaborare con i soccorsi sanitari.

Nello scntro sono rimasti coinvolti cinque persone: una bambina di 10 anni, una donna di 36 anni, un uomo di 47 anni, una bambina di 7 anni e un bambino di 8 anni. Sul luogo dell’impatto sono arrivati i carabinieri di Busto Arsizio, i vigili del fuoco di Varese e i soccorsi sanitari della Soreu Laghi.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate con ambulanze della Croce Rossa e della CRI Gallarate. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.