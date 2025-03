Scontro tra un’auto e una moto nel centro di Besnate, ferito un 15enne

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 marzo, a Besnate, in via Quinzano. Intorno alle 16 un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute immediatamente un’ambulanza e un’automedica. Sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Gallarate per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento risulta coinvolta una persona, un ragazzo di 15 anni, le cui condizioni non sono ancora state rese note anche sei gli operatori stanno operando in codice giallo.