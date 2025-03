Sparatoria in Corso Garibaldi a Milano: ferito un uomo di 42 anni

Sparatoria nella zona della movida milanese. Attorno alla mezzanotte scorsa, in corso Garibaldi un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a una sparatoria. La vittima, un uomo di 42 anni di origini cinesi, è stato raggiunto di striscio da proiettili al volto e alla testa. Le prime informazioni parlano di due aggressori, anche loro di origine cinese, che sono riusciti a dileguarsi.

I soccorritori del 118 intervenuti con un’ambulanza e l’automedica hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Niguarda in condizioni critiche ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che sta vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza