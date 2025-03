Tre autori, un solo lago: a Materia una serata di racconti dal Lago Maggiore

Un omaggio alla narrazione e alle atmosfere del Lago Maggiore: giovedì 13 marzo alle ore 21.00, lo spazio Materia ospita l’evento “Lago Maggiore, terra di narratori”, una serata dedicata alla letteratura con la partecipazione di tre autori che hanno raccontato, in modi diversi, storie con il lago come sfondo.

Protagonisti dell’incontro saranno Luca Attrattivo, autore di Cimicefarfalle, Lorenzo Franzetti, con Casciaball – Vita di un pescatore di storie, e Rossana Girotto, autrice di L’abbraccio della sirena. Il fascino oscuro del lago.

Ogni autore avrà a disposizione 15-20 minuti per dialogare con il giornalista Damiano Franzetti e raccontare l’anima del proprio libro: il cuore della storia, le emozioni che l’hanno ispirata e il messaggio che vuole trasmettere. Sarà un’occasione per il pubblico di entrare in contatto con il processo creativo degli scrittori, scoprendo cosa si cela dietro quelle pagine.

A chiudere l’incontro, i tre autori saliranno insieme sul palco per un momento di confronto e riflessione condivisa, mettendo in dialogo le loro visioni e offrendo nuove chiavi di lettura.

PER ISCRIVERTI CLICCA QUI