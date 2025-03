Un nuovo parco tra Cascinetta e Cajello a Gallarate? “Si può fare”

«Un parco nella zona di via Ortella, vicino all’area disboscata di via Curtatone, si può fare». Lo ripropongono le minoranze gallaratesi, «a fronte delle aperture fatte nel corso della presentazione del progetto Grow 29 dal presidente del Parco del Ticino», dice Margherita Silvestrini del Partito Democratico, che insieme alle civiche Città è Vita e Lista Silvestrini aveva avanzato la proposta nei mesi scorsi.

Il presidente Ismaele Rognoni «ha aperto a prospettive di compensazione non solo su aree strettamente boschive – dice Silvestrini – e questo ci ha portato a riflettere che la nostra proposta bocciata in commissione dall’assessore Rech si fa verosimile».

L’idea delle minoranze era di realizzare un nuovo grande parco suburbano tra via Ortella e via Varese, a metà tra Cajello e Cascinetta, su terreni di proprietà comunali e su terreni privati – oggi ad uso agricolo – da acquisire.

«Riproponiamo dunque il nostro progetto che riteniamo risarcisca i due quartieri in maniera adeguata e in loco». Una grande area verde che potrebbe fungere anche da collegamento – pedonale e ciclabile – tra le due direttrici di via Varese e via Ortella-via Curtatone.

La proposta delle minoranze era stata fatta anche in virtù della mozione presentata da Obbiettivo Comune Gallarate, approvata nell’estate 2024, che impegna la giunta a chiedere al Parco adeguate compensazioni su territorio gallaratese (il Parco, di per sé, potrebbe usarle anche su altri Comuni).