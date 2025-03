Un oro a 93 anni: Rosso Artino da Gallarate sul podio ai mondiali di sci di fondo di Klosters

Inarrestabile Rosso Artino. Da queste parti, tra gli appassionati di sci di fondo, è un autentico mito, “veterano” della Marcialonga, decano dei fondisti di Gallarate.

Ma ora ha persino un riconoscimento iridato: è oro ai mondiali di Klosters, nella categoria “over 85” riservata ai nati nel 1939 o prima.

Sulle piste del Canton Grigioni Rosso Artino, 93 anni compiuti, è stato impegnato nella competizione sui 5 km, tecnica classica. Era l’unico al via nella categoria “over 85″ e così ha conquistato il gradino più alto del podio, un momento di emozione per tutti gli italiani (che in generale hanno portato a casa buoni risultati). Ha completato il percorso in 30′ 56”.

Veneto d’origine – ma non di montagna, è venuto al mondo a Battaglia Terme, sui colli euganei – Rosso Artino è tesserato con lo Sci Club Valle Anzasca, soprannominato “Gallanzasca” perché nelle sue file militano tanti fondisti di Gallarate, che per tradizione sono molto legati alle valli ossolane.

Lo sci club esprime oggi «grandissimo orgoglio […] per l’incredibile risultato ottenuto ai Campionati Mondiali Master di sci di fondo» (Curiosità, per chi se lo chiedesse: Rosso è il cognome, Artino il nome).

Rosso Artino alla Marcialonga 2025, nella categoria con sci e abbigliamento storico

«Artino ha trionfato nella gara dei 5 km tecnica classica nella categoria M13, confermando ancora una volta la sua straordinaria capacità sportiva e il suo spirito competitivo. Un risultato che rende fieri tutti noi e che rappresenta un luminoso esempio di forza, tenacia e passione senza età. Rosso Artino è ormai un simbolo consolidato del nostro Sci Club, capace di ispirare con il suo entusiasmo e la sua dedizione generazioni di sciatori e appassionati. La sua vittoria è la vittoria di tutti noi, che siamo fieri di averlo come punto di riferimento. Complimenti Artino! Sei davvero il nostro grande orgoglio».

In totale nelle diverse categorie (tecnica classica e tecnica libera) l’Italia ha portato a casa sei ori, sei argenti e sette bronzi. Oltre ad Artino, oro anche nella tecnica libera per Carlo Vergnano di Torino. Classe 1933, un anno più giovane del gallaratese.