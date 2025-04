A Lavena Ponte Tresa il “Lions Day 2025”: una giornata di solidarietà, prevenzione e divertimento

I Lions Club del Medio-Alto Varesotto (Zona C del Distretto 108Ib1) organizzano il “Lions Day 2025: la volontà di fare insieme”: si svolgerà sabato 12 aprile 2025 a Lavena Ponte Tresa, per la prima volta nella bella cittadina affacciata sul Ceresio. Il Lions Day è stato accolto con entusiasmo dall’amministrazione comunale, dalla Pro Loco e da altre associazioni, che hanno fattivamente collaborato per la sua organizzazione.

Dalle 9:30 alle 16:30, Piazza Sangiorgio (di fronte alla chiesa parrocchiale) si animerà con stand dedicati alla legalità, libri e cultura, informazioni sulle molteplici attività svolte dai Lions Club. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare la mascotte dei Cani Guida per non vedenti, fiore all’occhiello delle attività Lions: uno splendido cucciolo che, quando sarà cresciuto e addestrato, diventerà ‘gli occhi’ per un non vedente, al quale sarà donato gratuitamente. Per i più piccoli sono previsti gonfiabili, zucchero filato e truccabimbi. Gli appassionati di motori potranno ammirare le Fiat 500, e altre auto d’epoca, a cura del Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Varese / ValCeresio Laghi.

Saranno presentate le attività della LCIF, la Fondazione del Lions International estremamente attiva nel sostegno alle situazioni di difficoltà presenti in tutto il mondo.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla salute, in un’ottica di prevenzione: queste attività, tutte gratuite, si terranno in Piazza Gramsci dalle 9:30 alle 12:30. Sono previsti screening sanitari di glicemia, colesterolemia, pressione arteriosa, a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli. Negli uffici di Confcommercio Ascom Luino, sempre in piazza Gramsci, saranno eseguiti elettrocardiogrammi e la valutazione dell’appoggio plantare.

Un altro importante screening sarà il test dell’ambliopia (occhio pigro) per bambini dai 3 ai 5 anni. L’ambliopia è un difetto visivo che, se precocemente diagnosticato, può essere completamente corretto; diversamente può portare a danni permanenti alla vista. La giornata vedrà anche l’esposizione, in piazza Gramsci, del nuovo mezzo della Protezione Civile di Lavena Ponte Tresa.

L’inaugurazione ufficiale, con le autorità, si terrà alle ore 11:30 in Piazza Sangiorgio: nello stesso luogo, alle 15:00, saranno premiati gli studenti delle scuole medie che hanno partecipato al concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”.

L’evento è realizzato dai Lions Club: Gavirate, Insubria for Pets, Insubria Golf, Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso, Luino, Luvinate Campo dei Fiori, Marchirolo Valli del Piambello, in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa, Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino e Valli, Pro Loco, Confcommercio Ascom Luino, Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Varese / ValCeresio Laghi. I Lions Club del Medio-Alto Varesotto invitano tutti a partecipare a questa giornata di servizio, prevenzione, solidarietà e divertimento.