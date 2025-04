A Uboldo Primo Maggio tra natura e gioco con picnic e laboratori per bambini al Parco dei Mughetti

In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio, il Parco dei Mughetti propone un’iniziativa all’insegna della convivialità, del gioco e dell’educazione ambientale, aperta alle famiglie e in particolare ai più piccoli. L’evento si svolgerà all’aula didattica “Antonio Cotardo” di Uboldo, facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta partendo dalla Cascina Leva di Uboldo (in via per Cerro 251), lungo i sentieri del parco.

La giornata inizierà con la possibilità di pranzare all’aperto, tra le 12 e le 14, usufruendo liberamente dell’aula e dei prati circostanti per un picnic auto-organizzato. I partecipanti sono invitati a portare un telo per potersi accomodare sul prato e godere del verde che circonda l’aula didattica

Alle 14.30 prenderà il via un’attività ludico-didattica riservata ai bambini dai 5 ai 12 anni, della durata di circa due ore. Il laboratorio, pensato per avvicinare i più piccoli alla natura attraverso il gioco e l’esperienza, si svolgerà sotto la guida di operatori specializzati del Parco.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione, fino a esaurimento dei 20 posti disponibili. Per iscriversi è necessario inviare una email all’indirizzo info@parcomughetti.it oppure telefonare al numero 02-96951140, indicando nome, cognome ed età del bambino.