Auto elettriche: a Materia tre appuntamenti per fare chiarezza e provare davvero

Tra dubbi, fake news e curiosità, il mondo delle auto elettriche continua a far parlare di sé. Ma quanto ne sappiamo davvero? Quanto consuma un’auto elettrica? Quanto dura una ricarica? Le batterie sono davvero così impattanti per l’ambiente? A queste e a molte altre domande si cercherà di rispondere con tre appuntamenti speciali a Materia – Spazio Libero, dedicati alla mobilità sostenibile, con il contributo di esperti, formatori e utenti reali.

6 maggio – Le bufale elettriche

Il ciclo si apre martedì 6 maggio alle ore 21:00 con “Le bufale elettriche”, un incontro con il Prof. Mario Grosso del Politecnico di Milano e Luca Dal Sillaro di Ecoverso, per fare chiarezza sulle principali fake news che circolano sulle auto elettriche.

Si parlerà di clima, produzione e smaltimento delle batterie, energia, sicurezza, e dei tanto discussi idrogeno, e-fuel e bio fuel.

10 maggio – Sali a bordo

Sabato 10 maggio alle 11:00, Materia esce dalla teoria e invita a provare in prima persona: con “Sali a bordo delle auto elettriche più diffuse sul mercato”, gli istruttori della Ecoverso Electric Academy accompagneranno i partecipanti in un breve giro, raccontando come si vive l’elettrico ogni giorno, rispondendo a domande pratiche e condividendo esperienze d’uso reali.

L’esperienza è gratuita ma a numero limitato.

13 maggio – Come funziona DAVVERO un’auto elettrica?

Martedì 13 maggio alle ore 21:00 si torna a Materia per un incontro diretto con Luca Dal Sillaro: “Come funziona DAVVERO un’auto elettrica?”.

Un’occasione per rispondere alle domande più comuni, smontare preconcetti e raccontare, con dati reali, cosa significa oggi girare per l’Italia (e oltre) con un’auto elettrica.

