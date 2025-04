Azione a Saronno per sostenere la candidata Ilaria Pagani e la lista Insieme per Crescere

Ieri mattina, il segretario provinciale di Azione Franco Binaghi, il presidente provinciale Stefano Barbieri e altri rappresentanti della segreteria provinciale sono stati a Saronno per esprimere il pieno sostegno del partito guidato da Carlo Calenda alla lista civica Insieme per Crescere e alla candidatura di Ilaria Pagani a sindaca di Saronno.

«Insieme per Crescere è un progetto civico che, oltre al gruppo saronnese di Azione, ha saputo coinvolgere numerosi esponenti della società civile e il gruppo locale di Italia Viva – ha detto il segretario Franco Binaghi – Ci riconosciamo nella figura di Ilaria Pagani e nel suo programma, capace di offrire a Saronno una visione di lungo periodo fondata sull’ascolto dei cittadini e sul buon senso delle proposte».

Nella lista, presentata ufficialmente nei giorni scorsi, Azione è rappresentata da diversi iscritti tra cui Ambrogio Mantegazza, membro della segreteria provinciale e del direttivo regionale, Silvio Barosso e Carolina Salmaso, membri del direttivo provinciale, e Francesco Ricca, segretario cittadino del partito.

«Azione, insieme a tanti cittadini saronnesi e al gruppo di Italia Viva, ha contribuito con entusiasmo alla nascita di Insieme per Crescere – ha detto Ambrogio Mantegazza, candidato al Consiglio comunale – Con competenza, passione e spirito di squadra siamo pronti a governare la città per far crescere Saronno. Insieme».