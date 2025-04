Cinquant’anni fa i ribelli delle radio libere si presero l’etere. A Materia una serata coi protagonisti

Girare la manopola di una radio era, nel 1975, come scrollare lo schermo di uno smartphone per un giovane di oggi. Le radio libere, in Italia, sono state il primo vero social network dove si poteva ascoltare la musica che non trovavi sulle radio Rai, si poteva richiedere un brano preferito, dedicarlo a qualcuno, partecipare ad un dibattito dicendo la propria.

Come ha detto recentemente detto il professor Giorgio Simonelli, grande esperto di comunicazione, «la radio ha fatto nascere la cultura giovanile. Fino a quel momento erano considerate persone che dovevano diventare adulte per potersi esprimere».

Una rivoluzione nata 50 anni fa con le prime trasmissioni private e che Materia Spazio Libero ha deciso di celebrare martedì 15 aprile (ore 21) con una serata che vedrà protagonisti quei giovani che le fecero nascere. Se il primato della prima radio FM libera se lo giocano Radio Parma e Radio Milano International (tra gennaio e marzo del 1975), in provincia di Varese fu un gruppo di studenti del liceo Cairoli a diffondere nell’etere il primo segnale privato: era il 1976 quando Radio Varese iniziò a comparire sulla modulazione di frequenza.

A parlare di quell’epopea sarà Elio Girompini, uno dei fondatori di quell’avventura proseguita fino al 1990, ma non sarà solo. Insieme a lui ci saranno altri protagonisti di quegli anni, quando le radio spuntavano come funghi: Eliseo Sanfelice racconterà Radio Lupo Solitario, Alessandro Ferrazzi racconterà l’avventura di Radio Gallarate, Luigi Ambrosio porterà l’esperienza ancora in corso di Radio Popolare, Stefano Provasio porterà l’esperienza delle radio legnanesi e Padre Gianni quella di Radio Missione Francescana che ancora oggi è punto di riferimento locale.

Non mancherà uno sguardo su tutto il popoloso mondo delle radio private, assicurato dal professor Massimo Emanuelli che ha appena completato (o quasi) la sua enciclopedia delle radio dal titolo “Alza la tua radio per favor” dove sono state censite 9 mila emittenti dal ’75 ad oggi.

Una serata da non perdere per tutti coloro che hanno nel cuore quei ribelli che ruppero il primo monopolio della comunicazione. Un esempio che sarà seguito, pochi anni dopo, dai colleghi delle tv private.

Per finire, una sorpresa: durante la serata annunceremo l’avvio di un percorso che porterà alla nascita di una nuova (web) radio che sarà parte integrante del pianeta Materia. La parola d’ordine sarà sperimentare quindi l’invito alla serata è aperto anche a chi ha sempre sognato di mettersi davanti ad un microfono.