“Come il profitto uccide la salute”, a Samarate incontro con Medicina Democratica

“Come il profitto uccide la salute”: è il titolo della serata proposta il 6 maggio a Samarate da Medicina Democratica, “contro la commercializzazione della salute” e “per il rilancio del SSN italiano e dei principi della nostra costituzione”.

Due gli ospiti di livello che interverranno: la prof.ssa Maria Elisa Sartor, studiosa in organizzazione sanitaria e autrice del libro “La privatizzazione della Sanità Lombarda dal 1995 al Covid-19”; il dott. Angelo Barbato, ricercatore del Dipartimento di Politiche per la Salute dell’Istituto di Ricerca Mario Negri, nonché esponente del Forum per il diritto alla salute.

“Un momento di confronto ed approfondimento attorno ad una parola ‘privatizzazione’ ossia il processo di trasformazione del SSR della Lombardia con la conseguenza di escludere dalle cure primarie intere fasce della popolazione e di taglieggiare i redditi delle fasce più deboli della popolazione”.

L’appuntamento è per martedì 6 Maggio alle ore 20,45 alla Biblioteca Comunale di Samarate, in via Borsi 1.