Come installare serramenti in completa autonomia (e risparmiare)

Hai deciso di installare degli infissi fai da te e hai bisogno di un riferimento attendibile e verificato? Sappi che esistono online molte guide per installare qualsiasi serramento fai da te dettagliate e accessibili, che coprono ogni fase del lavoro, dalla preparazione fino alle regolazioni finali.

Se sei un principiante, devi sapere che ci sono molti step da prendere in considerazione:

Preparazione e misurazione degli elementi

Rimozione dei vecchi serramenti

Installazione dei nuovi serramenti

Regolazioni finali

Nelle guide viene spiegato tutto ciò che serve sapere su come misurare gli infissi, come regolare i serramenti e anche su come smontare i serramenti vecchi. Oggi, grazie ai moltissimi strumenti online, non è più necessario rivolgersi a un professionista, tutti possono ottenere dei risultati affidabili e sicuri con l’installazione serramenti fai da te!

Finestre e portefinestre: misurazione, montaggio e regolazione

Le finestre e le portefinestre sono tra gli infissi più comuni in ogni abitazione e le guide dedicate ne illustrano l’intero ciclo di sostituzione e posa in opera. Ci sono istruzioni sia su come misurare gli infissi sia su come rimuovere i vecchi telai, montare i nuovi serramenti e regolarli correttamente. Misurare con precisione le aperture nel muro è il primo passo fondamentale: la guida spiega come rilevare le dimensioni del vano e confrontarle con quelle del nuovo infisso, così da garantire un montaggio senza sorprese. Segue la fase di smontaggio: viene mostrato come sganciare con cura le ante e smontare il vecchio telaio esistente​. Questo passaggio è fondamentale per preparare l’apertura al nuovo montaggio senza danneggiare la muratura o le finiture.

Per la posa della nuova finestra o di una portafinestra, le guide forniscono un dettagliato procedimento passo-passo. Si parte dalla preparazione del vano: pulizia accurata del controtelaio o del vano muro dalla polvere e dai detriti, verifica dell’assenza di irregolarità e dell’idoneità della superficie per l’ancoraggio​. Viene raccomandato di rimuovere le eventuali pellicole protettive dal nuovo serramento e di predisporre i materiali di installazione, come le schiume isolanti e le bande sigillanti. Il telaio va posizionato in bolla all’interno dell’apertura e va puntellato con degli spessori. Fai attenzione a inserire e orientare il telaio correttamente​, così da evitare errori che potrebbero creare dei ponti termici. A questo punto, devi procedere fissando il telaio alle pareti con le apposite viti e con i tasselli. Il serramento deve risultare ben saldo e perfettamente a piombo.

Un aspetto fondamentale trattato nelle guide è l’impermeabilizzazione e l’isolamento del perimetro. Vengono illustrate le varie opzioni di sigillatura: dall’applicazione di nastri precompressi o membrane impermeabili al vapore all’uso corretto della schiuma poliuretanica per riempire gli spazi tra il telaio e la muratura​. Ogni piccolo interstizio va sigillato a dovere, perché anche le piccole fessure possono compromettere l’isolamento termico e acustico nel tempo​.

Una volta fisso il telaio, è il momento di rimontare le ante nelle cerniere. Le guide online ti spiegano come appendere e allineare l’anta e come controllare che si apra e si chiuda senza attriti. Infine, si passa alla regolazione: grazie alla guida su come regolare i serramenti, anche un non esperto può intervenire sui registri delle cerniere e sugli eventuali meccanismi di chiusura per ottimizzare la tenuta e il funzionamento.

Finestre da tetto: installazione passo-passo in sicurezza

Le finestre per i tetti (note come lucernari o Velux) richiedono degli accorgimenti particolari, perché l’installazione avviene sulla falda del tetto e comporta l’integrazione del serramento con la copertura. La guida dedicata mostra innanzitutto come misurare una finestra per tetti correttamente, come verificare le dimensioni dell’apertura nella struttura del tetto e come selezionare il modello di finestra adatto​. A questo punto, si procede con la preparazione iniziale: devi assicurarti di avere tutti gli strumenti pronti (trapano, cacciavite, seghetto per eventuali tagli delle finiture, ecc.) e i materiali di montaggio specifici forniti con la finestra (come il raccordo impermeabilizzante e le bandelle isolanti)​.

Il montaggio inizia con il posizionamento del telaio tra le travi del tetto. Bisogna alloggiare il controtelaio della finestra nel vano predisposto e va fissato alle travi laterali con le viti fornite​. Una volta che il telaio è in sede, si effettua una prova posizionando l’anta (il battente vetrato) nel telaio e chiudendola: questa verifica preliminare assicura che l’allineamento sia corretto e che la finestra possa aprirsi e chiudersi senza attrito​. In caso di problemi, si possono ancora apportare delle piccole regolazioni alla posizione del telaio.

Successivamente, si procede con la sigillatura sul tetto: si utilizzano i componenti del kit di montaggio per integrare la finestra nella copertura. Nelle guide viene mostrato come montare il raccordo di tenuta (lamiera sagomata o grembiule impermeabile) intorno al telaio​, in modo da garantire impermeabilità all’acqua. Si procede poi a riposizionare o ad adattare la copertura, spesso è necessario rimuovere temporaneamente alcune tegole attorno all’apertura e rifilarle su misura in modo che aderiscano al nuovo lucernario​.

All’interno delle guide trovi tutte le indicazioni utili per tagliare le tegole e rifinirle, così da rispettare le distanze consigliate. Dopo aver completato l’isolamento e la connessione con il tetto, l’anta della finestra da tetto viene definitivamente agganciata e testata. La fase finale consiste nel controllo funzionale: la finestra deve aprirsi bene e deve chiudersi in modo ermetico​. Se tutto è a posto, la posa è terminata.

Porte d’ingresso: dalla rimozione del vecchio telaio alla posa del nuovo portone

La porta d’ingresso rappresenta il biglietto da visita di un’abitazione e allo stesso tempo è un elemento fondamentale per la sicurezza e l’efficienza energetica. La guida completa per montare una porta d’ingresso accompagna passo dopo passo nell’installazione di un nuovo portone, evidenzia le particolarità di questo serramento. Prima di tutto, devi scegliere una porta adatta e devi installarla correttamente per garantire un ottimo impatto estetico e delle buone prestazioni isolanti​. Non occorre necessariamente l’intervento di un professionista, ti basta seguire le istruzioni e munirti degli strumenti giusti.

Si consiglia di lavorare in due persone per l’installazione serramenti fai da te, vista la dimensione e il peso di molti portoni d’ingresso. In media, il montaggio infissi fai da te di questo tipo richiede circa 2-3 ore di lavoro​. Come bisogna procedere?

Si inizia preparando l’area di lavoro e verificando di avere a portata di mano tutti i materiali (porta nuova, viti da telaio, schiuma espansa, nastri sigillanti) e gli strumenti necessari (trapano con punte adatte, livella, cunei, ecc.)​.

Come prima cosa, devi procedere con lo smontaggio della porta precedente. Anche in questo caso, puoi trovare la guida dettagliata su come smontare i serramenti in sicurezza e in poco tempo.

Si passa quindi alla posa del nuovo telaio della porta d’ingresso. Dopo aver pulito e preparato il vano, si inserisce il telaio nel vano muro verificando con la livella il corretto allineamento verticale e orizzontale.

Una volta centrato e livellato, il telaio viene fissato con le viti e i tasselli attraverso i falsi telai o direttamente nella muratura. È fondamentale che il telaio resti perfettamente in squadro durante il fissaggio, per questo spesso si utilizzano dei distanziatori e dei morsetti temporanei. Se alcuni step ti sembrano complicati, puoi sempre svolgerli con l’aiuto di un’altra persona.

Completato il fissaggio, gli spazi tra il muro e il telaio vanno riempiti con la schiuma poliuretanica e vanno sigillati con le apposite membrane impermeabili all’aria e al vapore. Più o meno come viene fatto anche con le finestre.

Infine, si procede a montare l’anta della nuova porta sul telaio. L’anta deve essere appesa alle cerniere e poi va regolata. Per regolarla, devi registrare le cerniere in altezza e in profondità affinché la porta si chiuda perfettamente senza attriti né spifferi. Naturalmente, all’interno delle istruzioni è spiegato nel dettaglio come regolare i serramenti e dove sono i punti di regolazione presenti sulle cerniere e sulle serrature delle porte moderne.

Tapparelle (avvolgibili): installazione fai-da-te

Le tapparelle avvolgibili sono dei serramenti fondamentali per oscurare gli ambienti, per proteggere dagli agenti atmosferici e per migliorare l’isolamento. La guida sul montaggio tapparelle fai da te evidenzia i benefici di rinnovare o installare ex novo questi sistemi oscuranti. Una tapparella ben installata può ridurre il surriscaldamento estivo e può diminuire la dispersione di calore in inverno. Inoltre, aumenta anche molto la privacy e la sicurezza​. Non tutti sanno, infatti, che una tapparella chiusa può ridurre le perdite di calore attraverso la finestra fino al 20% e offre un isolamento acustico non da poco. Inoltre, contribuisce anche alla protezione antieffrazione soprattutto per le finestre al piano terra​. Questi dati sottolineano perché sia utile occuparsi della corretta installazione serramenti fai da te anche per le tapparelle.

Prima di procedere al montaggio, però, occorre determinare il tipo di tapparella e il relativo sistema di azionamento. Le guide di Finestre.com presentano una panoramica dei sistemi di comando disponibili: si può optare per un azionamento manuale a cinghia o arganello, oppure per un azionamento motorizzato con un motore elettrico tubolare​. Quali sono le differenze?

Le tapparelle manuali si alzano e abbassano tramite la cinghia o manovella

Quelle motorizzate funzionano premendo un pulsante e spesso includono degli arresti automatici di fine corsa​.

Se si desidera la motorizzazione, è più economico installare fin da subito una tapparella motorizzata piuttosto che aggiungere il motore in un secondo momento​. Oltre a questo, ci sono altri due aspetti da considerare:

Tapparelle sovrapposte: Hanno un cassonetto interno e sono tipiche delle ristrutturazioni

Tapparelle esterne: Hanno il cassonetto a vista all’esterno.

A seconda della tipologia, la procedura di montaggio presenta alcune differenze.

La fase preparatoria consiste nel rilevare con precisione le misure. La guida su come misurare gli infissi indica di misurare la larghezza e l’altezza dell’intradosso (o della vecchia tapparella smontata) con una precisione millimetrica​. Solo con le misure corrette si può ordinare o tagliare la tapparella nuova delle dimensioni esatte, così da evitare dei problemi in fase di montaggio. A questo punto, devi procedere a smontare i serramenti oscuranti preesistenti. Come smontare i serramenti vecchi? Devi rimuovere il vecchio telo avvolgibile dal rullo, devi sganciare le eventuali molle di fissaggio e devi liberare le guide laterali.

Fatto questo, puoi iniziare con l’installazione della nuova tapparella. Come prima cosa, devi inserire il rullo (con o senza motore a seconda del modello) nel cassonetto, devi fissarlo con i supporti appropriati. La tapparella nuova va agganciata al rullo tramite degli appositi ganci o delle cinghie. poi devi infilare il telo nelle guide laterali. La guida illustra come eseguire l’assemblaggio e il fissaggio del rullo e delle guide e come regolare l’eventuale motore e i finecorsa elettronici nel caso di automazione. Infine, non ti resta che testare il corretto funzionamento! La tapparella deve scorrere senza impuntamenti nelle guide e deve arrestarsi correttamente a fine corsa.

Grazie alle istruzioni che trovi all’interno delle guide di Finestre.com, puoi affrontare il montaggio infissi fai da te anche se sei un completo principiante. Ricorda che il l’installazione serramenti fai da te deve essere eseguita con precisione in modo da ottenere i massimi benefici termici e acustici dai nuovi infissi.