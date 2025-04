Contatori intelligenti: dal Brasile per studiare l’innovazione idrica di Alfa Varese

Appuntamento di respiro internazionale per Alfa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Varese. Nella sede di Gallarate è infatti giunta in visita una delegazione di Sabesp, società brasiliana che si occupa di acque e rifiuti nello Stato di San Paolo.

Sabesp ha scelto Alfa per studiare sul posto il servizio di installazione degli smart meter, contatori di nuova generazione che l’azienda varesotta utilizza tanto da averne installati circa 30mila sulle proprie utenze. I delegati brasiliani hanno quindi incontrato i dirigenti di Alfa e i responsabili di Axioma, l’azienda che produce questo tipo di strumentazioni.

Il piano di Alfa per l’installazione degli smart meter, tra l’altro, non è terminato: grazie a un finanziamento ottenuto attraverso il PNRR ai contatori già sostituiti se ne aggiungeranno altri su un territorio che coinvolge in tutto 56 comuni della provincia di Varese. Questi contatori permettono di effettuare la lettura dei consumi a distanza facendo risparmiare tempo e costi al gestore e garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini che non hanno più la necessità di accogliere in casa i letturisti (riducendo così il rischio di truffe).

L’azienda brasiliana quindi sta studiando un piano di azione in base alle indicazioni di Alfa, seppure con numeri superiori: basti pensare che Sabesp fornisce servizi idrici in oltre la metà dello Stato paulista: è infatti attiva in 363 comuni sui 645 che compongono quell’area. «Vogliamo capire meglio come Alfa utilizza qui in Italia questo genere di contatori – spiega Luiz Renato Fraga Rios di Sabesp – Potrebbe essere un valido esempio per noi in Brasile. Ci interessa capire anche come gli utenti traggano vantaggio dall’utilizzo degli strumenti sia per il controllo giornaliero sia per monitorare le perdite occulte».

«Quella con Alfa è per noi un grande progetto – è invece il commento di Liepa Feringe per Axioma – la maggiore collaborazione che abbiamo avviato nell’area di Milano e Malpensa. Continueremo a dare totale supporto per l’installazione degli smart meter e crediamo che il nostro rapporto sarà sempre più forte».