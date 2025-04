Diario Nepalese 2025 – Quarta tappa: verso Damar, il paese natale di Ngima Sherpa

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Quarta tappa: Verso Damar, il paese natale di Ngima Sherpa

Dopo gli ultimi saluti alla comunità di Bakhare, ci siamo incamminati verso Nalidanda. Lungo il percorso abbiamo attraversato due ponti che permettono ai bambini dei villaggi di raggiungere la scuola senza dover allungare il cammino, o rischiare di attraversare il fiume che diventa pericoloso durante la stagione delle piogge.

Dopo circa due ore e mezza di cammino, si è aperto davanti a noi un prato incantevole circondato dalle montagne, dove pascolavano decine di mucche. Al centro si trova la scuola di Nalidanda, parte anch’essa, insieme ai ponti, del progetto di Okhaldunga Nine Hills Association.

La seconda parte del tragitto è stata scandita dagli incontri: gli abitanti delle case lungo il sentiero ci hanno accolto con grandi sorrisi e un the caldo. Questo ci ha fatto capire che Ngima è ancora parte della comunità e le persone che lo incontrano non vedono l’ora di scambiare due parole con lui.

Tra paesaggi mozzafiato e lunghe chiacchierate, le successive tre ore di cammino sono volate, portandoci infine a Damar.

