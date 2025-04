Diario nepalese 2025 – Sesta tappa: rododendri in fiore e gesti di memoria

Da Varese fino al campo base dell’Everest, a 5364 metri di altitudine: è l’avventura a cui si prepara un gruppo di varesini, guidati da Ngima, guida nepalese che da vent’anni vive in provincia e che porta avanti escursioni, ma anche progetti solidali nelle valli del Paese d’alta quota.

A differenza delle nostre montagne, dove oltre i 3000 metri il paesaggio si spoglia degli alberi, in Nepal a queste altitudini si incontrano ancora le chiome colorate dei rododendri in fiore.

Dopo aver lasciato Damar, ci siamo incamminati verso Chhermading. Lungo il tragitto abbiamo fatto una sosta presso le tombe dei parenti più stretti di Ngima, dove abbiamo detto una preghiera e sostituito le bandierine tibetane.

Scendendo lungo il sentiero, ci siamo immersi in foreste incantate, popolate da altissimi rododendri fioriti, paesaggi mozzafiato ci hanno accompagnati fino a un monastero tibetano in costruzione arroccato sulla cima di una montagna.

Da lì ci siamo diretti alla clinica di Chhermading, nata grazie alla collaborazione con Dots and Loops, prima di proseguire verso il paese. All’arrivo siamo stati accolti con la tradizionale cerimonia delle sciarpe e l’acqua benedetta.

Dopo pochi passi, al centro del villaggio, si è aperta la vista sulla struttura imponente dello studentato, costruito grazie al lavoro congiunto della Okhaldhunga Nine Hill Association e Schools for a Better Future (www.s4bf.org).

La giornata si è conclusa con una preghiera in memoria di Papa Francesco, alla quale si è unito inaspettatamente anche un sacerdote buddhista, è stato un momento commovente che testimonia la grande apertura e il profondo rispetto che i buddhisti hanno verso le altre religioni.

A domani, per i festeggiamenti a Chhermading!

