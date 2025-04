Diario Nepalese 2025 – Settima tappa: Grande festa a Chhermading

Un gruppo di 17 persone alla scoperta del Nepal, per un itinerario che li porterà da Kathmandu fino alle scuole di Bakhare, Nalidanda, Chhermading e Dikhure, oltre alla clinica Dali Sherpa a Damar, paese natale di Ngima. Un giovane del gruppo si fermerà per due mesi nell’orfanotrofio per affiancare i maestri nell’insegnamento dell’inglese.

Settima tappa: Una giornata di festa e condivisione a Chhermading

La giornata di oggi è stata intensa e carica di emozioni. È iniziata con una riunione presso una famiglia di Chhermading, a cui hanno partecipato Ngima Sherpa, Martina Cocci (vicepresidente di Schools for a Better Future), Monica Colombo (insegnante della scuola Rinnovata Pizzigoni di Milano) e alcuni membri dell’associazione Okhaldunga Nine Hill Association. Durante l’incontro sono stati presentati vari progetti e si è discusso del futuro dell’associazione. Gli ospiti italiani hanno colto l’occasione per ringraziare tutti i membri per la collaborazione passata e per quella che li aspetta in futuro.

Schools for a Better Future è un ente no profit che lavora per costruire un futuro migliore attraverso l’istruzione. Attualmente sta sostenendo il progetto dello studentato di Chhermading, che ospiterà 50 studenti provenienti da villaggi lontani, offrendo loro la possibilità di frequentare la scuola media, altrimenti inaccessibile.

Dopo la riunione ci siamo preparati per la grande festa di accoglienza del gruppo italiano. Tra discorsi, danze tipiche nepalesi e giochi con i bambini, abbiamo vissuto una giornata piena di calore e condivisione.

«Io vivo in Italia, ma il mio cuore è in Nepal», ha detto Ngima Sherpa nel suo discorso, raccontando dei progetti che porta avanti con Okhaldunga Nine Hill Association e Nepal nel cuore. Martina Cocci ha invece sottolineato l’importanza dell’educazione come chiave per aprire nuove strade: «Crediamo che insieme possiamo costruire un mondo migliore, dando a tanti bambini la possibilità di studiare e ricevere un’istruzione».

Durante la festa sono state distribuite giacche ai bambini, grazie alla collaborazione tra Okhaldunga Nine Hill Association ed EcoHimal.

La dottoressa Maura Lucchini ha inoltre visitato alcuni abitanti del villaggio che avevano diversi disturbi, offrendo supporto in un luogo dove il medico non è sempre presente.

La serata si è conclusa con una deliziosa cena a buffet, preparata dai nostri Sherpa insieme ad alcuni abitanti del villaggio.

