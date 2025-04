Filippo Turconi trionfa in solitaria nel Trofeo Piva

L’albo d’oro del Trofeo Piva, classica internazionale del ciclismo giovanile che si disputa in Veneto, è di quelli molto interessanti. Ci sono, al suo interno, nomi di molti corridori capaci poi di affermarsi anche tra i professionisti e questo vale per il passato lontano (Guido Bontempi, Maurizio Fondriest…) ma anche per quello recente (Tao Geohegan Hart, Juan Ayuso…). E da domenica 6 aprile, tra quei nomi c’è anche quello di Filippo Turconi, astro nascente del ciclismo varesotto e vincitore in solitaria dell’edizione 2025.

Turconi si è rivelato al grande pubblico pochi giorni fa quando, da atleta più giovane in corsa, ha animato una lunga fuga nella sua prima Milano-Sanremo. Una piccola-grande impresa che non è passata inosservata e che, soprattutto, ha permesso a Turconi di mettere nelle gambe e nella testa tanta esperienza buona per essere rigiocata alla prima occasione utile.

E l’occasione è arrivata appunto al Trofeo Piva U23, perché il “nipote d’arte” (suo zio è Stefano Zanini) gareggia sia tra i “pro” sia nella massima categoria giovanile con la maglia della VF Group-Bardiani-CSF. Sul traguardo di Col San Martino, dopo 180 chilometri, Turconi si è preso il lusso di arrivare da solo, lasciando a 6″ il belga Duarte Marivoet (del team di sviluppo della UAE) e a 23″ il primo gruppo inseguitore regolato dal messicano Cesar Macias della Petrolike.

A decidere la corsa è stato un attacco del 19enne nato a Varese sulla salita del Muro di San Vigilio: un allungo con cui ha staccato i compagni di fuga e che è stato il trampolino di lancio verso l’arrivo in solitaria. «È stato un finale di gara molto teso, gli ultimi due giri erano già piuttosto impegnativi – ha spiegato Filippo all’arrivo – Ho provato a fare la mia mossa quando c’è stato un po’ di movimento, prima di attaccare un’ultima volta nella salita del Combai, ed è andata bene. Una dedica per questo successo? Alla mia famiglia, ma soprattutto alla squadra che ha creduto in me oggi e da tanto tempo. Sono riuscito ad ottenere il mio primo vero risultato, e sono davvero contento. Grazie al team, ai ds e ai compagni, che sono stati fondamentali».