Franco Montalto confermato presidente della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini

Sabato 15 marzo, grazie all’ospitalità dell’Amministrazione di Biandronno che ha la locale palestra comunale, la Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, che conta circa 5.200 Soci suddivisi in 76 Gruppi locali – distribuiti su un territorio circoscrizionale che si estende dalle sponde del Lago Maggiore alle rive del Ceresio fino al confine con la Provincia di Milano, ha tenuto la propria Assemblea dei Delegati. Si tratta di un appuntamento annuale durante il quale i Soci procedono all’approvazione della relazione morale e della relazione finanziaria relative all’anno precedente.

Quest’anno i Delegati A.N.A. erano anche chiamati a rinnovare alcuni componenti del Consiglio direttivo sezionale e ad eleggere il Presidente della Sezione, che è una carica di durata triennale.

L’esito delle votazioni, con una larghissima maggioranza, ha visto confermato alla Presidenza Franco Montalto, socio del Gruppo alpini di Busto Arsizio, che avvia così il suo terzo mandato alla guida della Sezione A.N.A. di Varese. In questi giorni, il nuovo Consiglio direttivo si è riunito per ufficializzare gli esiti dell’Assemblea; in tale sede sono stati designati Renato Gandolfi, Capogruppo degli alpini di Cantello, quale Vice Presidente Vicario, e Guido Lagrotteria, del Gruppo alpini di Gazzada Schianno, quale Vice Presidente.