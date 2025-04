Fumo nero da una canna fumaria in centro a Varese: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, venerdì 11 aprile, in pieno centro a Varese. Alle 7:45, i pompieri sono stati chiamati in via Morosini a causa del fumo nero che fuoriusciva da una canna fumaria di uno stabile.

Giunti rapidamente sul posto, gli operatori hanno effettuato un’attenta verifica per individuare l’origine del fumo e prevenire potenziali rischi. Dopo i controlli del caso, la situazione è stata messa completamente in sicurezza e non si sono registrati danni significativi né conseguenze per le persone presenti.

La circolazione nella via centrale non ha subìto particolari disagi grazie alla tempestività dell’intervento dei Vigili del Fuoco.