I Lions di Luino donano un nuovo divaricatore ai vigili del fuoco

Un nuovo strumento indispensabile per aprire varchi tra le lamiere, ad esempio in caso di incidenti stradali. Si tratta di un divaricatore combinato a batteria ed è la nuova dotazione che i vigili del fuoco di Luino hanno ricevuto in dono dal Lions Club locale questa mattina, domenica 13 aprile, alle 11.

Una piccola cerimonia ha “bagnato” questa donazione, andrà ad implementare le attrezzature a disposizione sull’autopompa dei vigili del fuoco luinesi.