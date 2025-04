Il violino di Auschwitz per i ragazzi della scuola De Amicis di Castronno

La memoria è sempre presente alla scuola De Amicis di Castronnoche nella giornata di lunedì 31 marzo ha ospitato l’attrice Sara Ghioldi per le lettura teatrale de Il violino di Auschwitz.

Allo spettacolo hanno partecipato con attenzione, gli alunni all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

L’evento è stato promosso dalla scuola in collaborazione con il Comune di Castronno all’interno della attività promosse per la Giornata della memoria e proposto in questa data per motivi organizzativi.