iPantellas a Materia per festeggiare i 20 anni di YouTube

Mercoledì 23 aprile, YouTube festeggia il suo ventesimo anniversario, e per l’occasione Materia Spazio Libero, a Castronno, ospiterà iPantellas.

Jacopo Malnati e Daniel Marangiolo, due tra i creator tra i più noti d’Italia, apriranno l’evento raccontando il loro percorso sulla piattaforma che li ha lanciati, dalle prime video idee nate tra Sumirago e Albizzate, dove sono nati, alla fama che li ha resi vere icone del web.

In questa occasione iPantellas condivideranno aneddoti e riflessioni su come YouTube ha trasformato la loro vita e la loro carriera, raccontando le sfide affrontate e il successo ottenuto. Sarà un’opportunità unica per scoprire come la piattaforma ha plasmato la loro crescita professionale e personale, e come la loro storia è diventata parte di quella più grande della rivoluzione digitale.

A seguire, alcuni Youtuber locali interverranno per raccontare le loro esperienze sulla piattaforma e come YouTube abbia cambiato il loro modo di creare e interagire con il pubblico.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 23 aprile alle 21.00 a Materia, in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.