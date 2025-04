Kastritis: “La Virtus ha dominato. Orgoglioso per la salvezza, non era scontata”

KASTRITIS 1 – «Non credo ci siano molte cose da dire sulla partita di oggi. Penso che dalla seconda metà del secondo quarto in avanti la Virtus ha iniziato a dominare il gioco. Hanno rispettato la partita, noi e loro stessi non concedendoci nulla e togliendoci tutto quel che potevano. Mi congratulo con loro».

KASTRITIS 2 – «Per quanto riguarda la nostra squadra abbiamo avuto un buon momento all’inizio della partita quando abbiamo provato a competere e siamo stati vicini nel punteggio. Devo dire, e mi ripeto, che resto comunque orgoglioso di quello che hanno fatto i miei giocatori in questi due mesi e mezzo e sono sicuro che i ragazzi torneranno in palestra per lavorare e offrire una performance migliore contro Trieste, settimana prossima, davanti ai nostri tifosi».

KASTRITIS 3 – «Sono ovviamente contento e orgoglioso di aver raggiunto la salvezza, un traguardo importante. Per questo mi dico orgoglioso, uso proprio questa parola soprattutto perché quando sono arrivato non c’era niente di scontato per arrivare a questo obiettivo».

KASTRITIS 4 – «Conosco molto bene la storia, il passato di Varese e forse in questo senso la parola orgoglio non è adatta per una salvezza. Ma nel momento in cui sono arrivato dovevamo affrontare una situazione che non era per niente facile. Ho cercato di portare una cultura del lavoro che i ragazzi sono stati bravi a interpretare: vogliamo costruire per il domani e non sto parlando solo di questa stagione ma anche del futuro».

IVANOVIC 1 – «Abbiamo giocato una gara veramente seria: questa è stata la prima settimana con una sola gara e mi è piaciuto come abbiamo reagito e cioè con una grande difesa dalla quale possiamo trarre vantaggio anche in attacco. Penso che la gara con la Stella Rossa sia stata veramente brutta ma da quel momento abbiamo reagito veramente bene e ci siamo uniti per finire al meglio la stagione e prepararci ai playoff».

IVANOVIC 2 – «Il contratto con Holiday termina il 30 aprile e questa è stata si la sua ultima gara. Noi andremo sul mercato solo se dovessimo trovare giocatori buoni e liberi che possano darci qualcosa nel gruppo».