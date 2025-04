La Lombardia protagonista a TuttoFood 2025: eccellenze agroalimentari in vetrina con lo sguardo rivolto alle Olimpiadi

Dal 5 all’8 maggio Regione Lombardia sarà presente alla nuova edizione di TuttoFood, l’importante salone internazionale dedicato all’agroalimentare, in programma a Fiera Milano Rho.

«TuttoFood è una vetrina globale per raccontare la qualità, la tradizione e l’innovazione delle nostre produzioni – spiega Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – Saremo presenti per valorizzare i nostri territori e le imprese che rappresentano il meglio del made in Italy agroalimentare».

Lo stand di Regione Lombardia, allestito nel Padiglione 18, sarà animato da degustazioni dei prodotti tipici lombardi e da un’area tematica dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, sottolineando il legame tra identità territoriale, cultura del cibo e sport.

Il programma lombardo a TuttoFood si articolerà in tre appuntamenti principali. Lunedì 5 maggio nello stand Grana Padano, si terranno due masterclass enogastronomiche (ore 12 e ore 16.30) in collaborazione con Ascovilo (Associazione Consorzi Vini Lombardi). Protagonisti saranno gli abbinamenti tra le diverse stagionature del Grana Padano e i vini lombardi, in un viaggio tra gusto, qualità e territorio.

Mercoledì 7 maggio, ore 11, nella Buyers Lounge, si svolgerà una masterclass dedicata ai prodotti DOP e IGP della Valtellina, abbinati ai vini locali. L’incontro, curato dal Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, proporrà un percorso sensoriale all’insegna del benessere, dell’alimentazione consapevole e dello sport.

Sempre mercoledì 7 maggio, alle ore 15, riflettori puntati su tre grandi formaggi lombardi: Quartirolo Lombardo, Taleggio e Salva Cremasco, protagonisti di una masterclass realizzata con la partecipazione dei rispettivi consorzi. L’incontro si concentrerà sulle nuove abitudini di consumo dei giovani, approfondendo aspetti nutrizionali, abbinamenti ideali e sfatando luoghi comuni.

Le attività saranno arricchite dalla presenza dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, che proporrà ricette originali ideate per esaltare i sapori dei prodotti regionali.

«Portiamo a TuttoFood non solo i nostri prodotti, ma l’idea stessa di una Lombardia che crede nelle sue radici e investe nella qualità per costruire futuro – ha concluso l’assessore Beduschi – Essere presenti in una vetrina internazionale come questa significa difendere un modello agroalimentare fondato su identità, sostenibilità e innovazione. Dimostrando, ancora una volta, che le nostre eccellenze sono pronte a competere a testa alta nei mercati globali».