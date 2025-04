Le 100 persone più influenti al mondo nel 2025 secondo la rivista TIME

La rivista TIME ha pubblicato la nuova edizione della sua celebre lista annuale delle 100 persone più influenti al mondo, una scelta riservata a coloro che, attraverso leadership, creatività, attivismo o innovazione, stanno lasciando un segno profondo sul panorama globale.

Leader globali e attivisti

In evidenza nella categoria “Leaders” ci sono nomi come il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tornato sulla scena politica statunitense, Claudia Sheinbaum, prima donna presidente del Messico, e Keir Starmer, primo ministro britannico. Tra le figure internazionali spicca anche Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione Europea, per il suo ruolo di primo piano nella lotta al cambiamento climatico.

L’Italia tra le 100: Miuccia Prada

Per il nostro Paese, a rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo c’è Miuccia Prada, icona del design e dell’innovazione nel mondo della moda. Fondatrice e mente creativa della celebre maison Prada, è stata inclusa nella lista per la sua capacità di unire estetica, visione culturale e impegno sociale. TIME sottolinea come Prada sia riuscita a trasformare il concetto stesso di moda, elevandolo a forma di pensiero critico e di espressione culturale.

Innovatori e scienziati

Tra i profili più influenti della scienza troviamo Wesley Sundquist, pioniere nella ricerca su nuovi trattamenti per l’HIV, e Ismahane Elouafi, che con il suo lavoro al CGIAR promuove pratiche agricole sostenibili e inclusive.

Artisti e celebrità

La lista celebra nomi come Serena Williams, Ed Sheeran, Blake Lively e Demi Moore, non solo per i loro successi artistici ma anche per l’impatto nel sociale, dalla lotta contro la disuguaglianza alla difesa dei diritti civili.

Scrittori e pensatori

Nella sezione dedicata alla cultura figurano Percival Everett, Amy Griffin, Miranda July e Raquel Willis, con opere letterarie che affrontano temi identitari, sociali e politici con profondità e originalità.

Tecnologia e impresa

Spazio anche alla visione tecnologica, con figure come Alex Karp, CEO di Palantir, noto per la sua posizione unica nel mondo dell’intelligence digitale e per il suo approccio alla protezione dei valori democratici attraverso l’innovazione.

Una lista globale per un mondo che cambia

Con rappresentanti da oltre 30 Paesi, la TIME 100 di quest’anno riflette una pluralità di voci e prospettive, a testimonianza di un mondo in continua evoluzione. L’elenco completo dei 100 più influenti del 2025 si trova sul sito ufficiale di TIME.