Le iniziative per Pasqua, 25 aprile e 1 maggio a Villa e Collezione Panza

Durante le festività pasquali e i ponti della Festa della Liberazione e del 1° maggio, Villa e Collezione Panza sarà aperta al pubblico. Un’occasione per visitare la villa settecentesca – con la sua prestigiosa collezione di arte contemporanea voluta da Giuseppe Panza di Biumo e il magnifico giardino all’italiana – e la mostra temporanea Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa, a cura di Gabriella Belli, Gemma De Angelis Testa e Marta Spanevello.

Protagonista dell’esposizione è la raccolta di Gemma De Angelis Testa, fondatrice di ACACIA (Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana) che ha cercato nell’arte uno strumento per indagare l’uomo e la realtà che abita. Raccogliendo e selezionando voci e storie dal mondo, la collezionista ha dato forma a un’importante raccolta di opere che raccontano il presente e le sue trasformazioni.

Negli spazi storici della casa-museo sono esposte trentanove opere provenienti dalla raccolta privata della collezionista, alcune delle quali esposte per la prima volta, tra cui opere di grandi artisti come: Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Francesco Vezzoli, Shirin Neshat, Marina Abramović, William Kentridge, Andres Serrano, Cecily Brown, Ai Weiwei.

Il 1°maggio iniziano i laboratori creativi – all’interno del programma Panza Kids – dedicati ai bambini e alle loro famiglie, pensatoi per stimolare uno sguardo attento, curioso ed empatico sul mondo attraverso l’arte.

Tra i prossimi incontri, alcuni prenderanno spunto proprio dalle opere della Collezione Gemma De Angelis Testa: i capolavori diventano il punto di partenza per esperienze creative che intrecciano immaginazione, osservazione e interpretazione.

Di seguito le informazioni e il programma degli incontri.

Date: 1 maggio – 18 maggio – 15 giugno – 21 settembre 2025

Destinatari: Per bambini dai 4 agli 8 anni

Orari: h 11.30 e h 15.30

Durata: 90 minuti

Appuntamento 1: Occhi al cielo

Un viaggio con il naso all’insù per esplorare, attraverso l’arte, le infinite sfumature del cielo e la profondità dello spazio. I bambini saranno guidati nell’osservazione di opere che raccontano il cielo in modi diversi e sorprendenti – dalle vedute luminose di James Turrell alle costellazioni immaginate da Grazia Toderi, fino agli orizzonti cosmici di Thomas Ruff. Ispirati da queste visioni, immagineranno ciò che il cielo può contenere: stelle, pianeti, satelliti, sogni.

Appuntamento 2: Intrecci dal mondo

Un laboratorio che invita i bambini a scoprire come natura, arte e tradizioni provenienti da paesi lontani possono incontrarsi e mescolarsi, dando vita a nuove storie e immagini. Un percorso tra alberi e opere d’arte per imparare a guardare il mondo con occhi curiosi e aperti: si osserveranno specie arboree esotiche presenti nel parco della Villa e se ne scopriranno significati simbolici, rituali e leggende. Il viaggio continuerà davanti ad alcune opere d’arte contemporanea, come quelle di Ai Weiwei e William Kentridge, artisti che intrecciano nei loro lavori memoria e presente, radici lontane e sguardi sul futuro.

Appuntamento 3: Oltre l’immagine

Un laboratorio per allenare lo sguardo a cogliere ciò che spesso sfugge a un’occhiata veloce/frettolosa. I bambini saranno guidati nell’osservazione di opere d’arte che nascondono dettagli sorprendenti, piccoli segreti visivi da scoprire solo grazie ad attenzione e curiosità. Dai fumetti celati nei collage di Rauschenberg agli elementi figurativi che emergono nella pittura gestuale di Cecily Brown, ogni opera diventa un invito a guardare più a fondo.

Appuntamento 4: Tradizioni in scena

In questo laboratorio i bambini partiranno dall’osservazione di alcuni video dell’artista Adrian Paci, che raccontano di tradizioni e gesti quotidiani. Le opere di Paci ci aiutano a pensare ai ricordi che rimangono nella nostra memoria e nel nostro cuore. I bambini prenderanno ispirazione da queste opere per creare una propria interpretazione di un rito o tradizione familiare, utilizzando la fotografia come strumento espressivo.

L’evento si svolge con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con il Comune di Varese.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni. Una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese.

Villa e Collezione Panza è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.