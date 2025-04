L’Ispra ferma la Caronnese, Pavia da solo al comando a 90′ dalla fine ma la Solbiatese ci crede

Si deciderà tutto all’ultima giornata. Il Girone A di Eccellenza resta apertissimo e a 90’ dalla fine sono ancora tre le squadre che possono ambire al primo posto. Al comando c’è Il Pavia che al “Fortunati” regola 4-0 la Sestese. L’Ispra impone il pari alla Caronnese: un 3-3 ricco di ribaltamenti al “Comunale” di Caronno Pertusella che però relega i ragazzi di mister Michele Ferri al terzo posto, superati dalla Solbiatese che a Gallarate supera con un netto 4-0 il Mariano. (Foto Facebook – Pavia Calcio 1911)

L’ultima giornata sarà quindi decisiva: il Pavia andrà a Lentate sul Seveso per sfidare la Lentatese, la Solbiatese a Seveso contro la Base 96 già retrocessa mentre la Caronnese avrà un impegno casalingo contro la Rhodense dell’ex Roberto Gatti.

Tornando ai risultati della penultima, la Vergiatese festeggia la salvezza grazie allo 0-0 con il Cinisello, mentre il Legnano perdendo 2-1 al “Colombo-Gianetti” contro il Saronno non può ancora dirsi salvo (leggi qui). Larga vittoria dell’Ardor Lazzate, 5-2 sulla Base 96, la Lentatese passa 1-0 in casa del Casteggio mentre la Rhodense regola 2-0 il Sedriano. Al Robbio non basta la vittoria 2-0 contro il Meda per evitare la retrocessione matematica.