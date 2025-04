Martinenghi stacca il pass per i mondiali di Singapore

È un Nicolò Martinenghi in splendida forma quello che conquista il primo posto nei 100 metri rana agli Assuluti di Riccione con il tempo di 59″16, garantendosi così la qualificazione ai Campionati Mondiali di Singapore che si svolgeranno dall’11 luglio al 3 agosto.

Tesserato per l’Aniene, Martinenghi si allena da dicembre scorso al Centro Federale di Verona sotto la guida di Matteo Giunta, dopo essere cresciuto agonisticamente con Marco Pedoja. Nella gara di Riccione, alle sue spalle si sono classificati Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) con 59″63 e Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport Rane Rosse) con 59″78, a completare un podio di altissimo livello.

«Ho raggiunto una maturità agonistica tale da sapere come comportarmi a seconda di come si sviluppa la finale. Oggi volevo il tempo per qualificarmi ai mondiali e l’ho nuotato. Era tanto che non stavo così bene», le parole di Martinenghi al termine della gara.