Progetto Sintab del Parco Pineta, Giuseppe Bascialla: “Contentissimi di partecipare”

È stato presentato venerdì 14 marzo 2025 il il progetto “Sintab – Sviluppo Integrato per la Natura Transfrontaliera e la Biodiversità”, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Approvato nel dicembre 2024, Sintab avrà una durata di 30 mesi e mira a creare una rete di collaborazione transfrontaliera per affrontare le sfide ambientali e promuovere una maggiore consapevolezza ecologica. La sinergia tra i partner italiani e svizzeri sarà essenziale per trattare temi come la biodiversità, la gestione delle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici, rafforzando al contempo i legami tra i territori e le comunità locali.

Presente alla giornata di presentazione del progetto Interreg Giuseppe Bascialla, sindaco di Tradate.

“Noi siamo contentissimi di partecipare a questo nuovo e grande progetto perché rappresenta la continuità del lavoro portato avanti in questi anni dal presidente Mario Clerici, che ha permesso di far conoscere il Parco Pineta e automaticamente anche Tradate. E poi soprattutto un grande ringraziamento alla Regione Lombardia che ci sponsorizza nell’aiutare il territorio a far conoscere la biodiversità”.