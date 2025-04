Protestano ancora i residenti di via Montello: “Quando ci sono le partite non possiamo neppure uscire di casa”

«Qui al sabato e alla domenica siamo invasi dalle auto. E parcheggiano senza riguardo, ci troviamo le auto parcheggiate davanti all’uscita dal cortile che ci bloccano».

È la protesta di alcuni residenti della via Montello, strada secondaria del quartiere Ronchi: la questione riguarda la “convivenza” tra i residenti della via e la presenza del campo da calcio ed era già stata oggetto di una petizione sottoscritta da diversi abitanti della via nel 2022.

«Non si è risolto niente: nei fine settimana ci ritroviamo con persone che fanno quello che vogliono, parcheggiano ovunque e senza rispetto» dice Tonino Fadda, uno dei residenti più “battaglieri”. «Qui non interviene nessuno». In passato i residenti avevano sollevato anche il tema dell’accesso dei mezzi di soccorso.

Al di là del parcheggio selvaggio, uno dei temi più sentiti è l’ostacolo alle manovre per entrare o uscire di casa. «Se non riescono a entrare in casa possono chiamare la pattuglia che interviene, se non già impegnata su altre attività» dice l’assessore alla Polizia Locale Germano Dall’Igna.

Il caso però si ripete. Sono ipotizzabili interventi che aiutino a tenere ordine?

Dall’Igna rimanda all’assessore alla viabilità Sandro Rech: «Avevamo fatto prova di senso unico, ma non ha avuto effetti» spiega Rech. È comunque in vigore un divieto di sosta. I residenti segnalino con i canali corretti anche all’assessorato alla viabilità il problema quando si presenta, così disporremo un servizio adeguato della polizia locale», è l’invito di Rech. «Purtroppo lì i parcheggi sono limitati»

Dal municipio l’assessora allo Sport Claudia Mazzetti precisa infine che «lo spostamento di alcune attività al campo di via Passo Sella, sempre nella disponibilità del Torino Club (che ha investito su campo in sintetico) ha ridotto una parte del disagio».

Rimane il problema del fine settimana, secondo i residenti.