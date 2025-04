Vaccinazioni ad accesso libero nei centri dell’Asst Valle Olona da 24 aprile al 2 maggio

In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni (24-30 aprile 2024, World Immunization Week), la nostra struttura Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive offre alcune vaccinazioni con accesso libero e gratuito.

Si comincia il 22 aprile con le sedi vaccinali di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno che saranno aperte dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, e proporranno vaccini anti HPV, dTpa

(per la prevenzione di importanti malattie infettive quali difterite, tetano e pertosse), MPRV (tetravalente, anti morbillo, parotite, rosolia e varicella).



Dal 24 aprile al 2 maggio, infine, le vaccinazioni con accesso libero e gratuito saranno estese a tutta la popolazione. In quei giorni sarà possibile vaccinarsi contro HPV, dTpa, HZV (Herpes

Zoster), PCV (vaccino pneumococcico), MPRV.

Sarà inoltre distribuito materiale informativo da parte del personale sanitario vaccinale.

Orari di apertura dei centri vaccinali (Gallarate e Saronno): dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30. Il Centro Vaccinale di Busto Arsizio non aderisce all’iniziativa per trasferimento nella Casa di Comunità di Viale Stelvio.

«In occasione della Settimana Mondiale delle Vaccinazioni, desidero esprimere con forza l’importanza della prevenzione vaccinale come strumento essenziale per la tutela della salute pubblica. Grazie al lavoro della nostra Struttura Complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie Infettive, siamo orgogliosi di offrire alla cittadinanza un’opportunità concreta per proteggersi da

alcune tra le più importanti malattie infettive – dichiara il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, Dr. John Tremamondo – Quest’anno, abbiamo deciso di aprire in modo straordinario i

nostri centri vaccinali di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno, con accesso libero e gratuito per la popolazione femminile, ponendo particolare attenzione alla prevenzione del Papilloma Virus, alla

protezione da difterite, tetano e pertosse, e alla copertura contro morbillo, parotite, rosolia e varicella»

«L’iniziativa proseguirà dal 24 aprile al 2 maggio, estendendosi a tutta la popolazione, offrendo anche i vaccini contro Herpes Zoster e Pneumococco. In quei giorni, il nostro personale sanitario

sarà a disposizione per informare, rispondere ai dubbi e accompagnare ogni cittadino in un percorso di consapevolezza e salute. Investire nella prevenzione significa costruire una comunità più forte, resiliente e capace di affrontare le sfide sanitarie presenti e future. Invito quindi tutti a cogliere questa opportunità e a recarsi presso i nostri centri per proteggere sé stessi e gli altri”, conclude il Direttore Socio Sanitario.

Per ulteriori informazioni sulle vaccinazioni, consultare la pagina sul sito: https://www.asst-valleolona.it/servizi/vaccinazioni/