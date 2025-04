VareseDoYouBike alla Fiera del Cicloturismo 2025 a Bologna

Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome confermano il loro impegno nella promozione del turismo sostenibile partecipando alla quarta edizione della Fiera del Cicloturismo, in programma dal 4 al 6 aprile 2025 a Bologna. L’evento, organizzato da Bikenomist, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore.

La partecipazione rientra nel progetto #VareseDoYouBike, volto a valorizzare il territorio varesino come meta ideale per il cicloturismo. Con oltre 45 percorsi mappati , guide specializzate e una rete di servizi dedicati ai ciclisti, Varese offre un’esperienza unica per gli amanti delle due ruote. La provincia, caratterizzata da un territorio variegato tra laghi, parchi naturali, colline e montagne, ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale del turismo attivo e green.

Secondo le ultime ricerche, il cicloturismo in Italia genera un indotto economico di oltre 7,6 miliardi di euro all’anno , con una spesa media pro capite superiore a 80 euro al giorno . La Lombardia si conferma tra le regioni più attrattive per il turismo su due ruote, con un aumento del 30% delle strutture ricettive bike-friendly negli ultimi cinque anni. In questo contesto, Varese si distingue per la sua rete di servizi e infrastrutture dedicate ai ciclisti, con oltre 2000 km di itinerari segnalati.

Durante la fiera, i visitatori avranno la possibilità di scoprire le proposte cicloturistiche grazie anche alla nuova guida cicloturistica della provincia di Varese, con mappe aggiornate e consigli sugli itinerari più suggestivi e di partecipare a workshop sulle opportunità economiche del cicloturismo per gli operatori.

Camera di Commercio di Varese e Fondazione Varese Welcome invitano tutti gli appassionati e gli operatori del settore a visitare il proprio stand per conoscere le iniziative e le opportunità offerte dal territorio nel campo del cicloturismo. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale.