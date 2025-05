Tra gli alberi, il profumo degli arrosticini: domenica al Bosco del Fauno

Una giornata all’aria aperta, tra buon cibo, musica dal vivo e specialità artigianali: l’11 maggio la Pro Loco di Biandronno vi aspetta al Bosco del Fauno per “Arrosticini nel Bosco”

Un appuntamento semplice, genuino e perfetto per staccare dalla routine: domenica 11 maggio, a partire dalle ore 11.30 e fino alle 18.30, al Bosco del Fauno di Biandronno torna “Arrosticini nel Bosco”, un evento all’aria aperta, pensato per tutti, grandi e piccoli, famiglie, gruppi di amici, escursionisti e semplici curiosi (clicca qui per scaricare la locandina).

Il menù: semplicità e gusto

Protagonisti indiscussi della giornata – promossa dalla Pro Loco di Biandronno – saranno gli arrosticini, spiedini tipici della cucina abruzzese, proposti appena cotti alla brace. Insieme a loro, sarà possibile scegliere tra panini con salamella o wurstel, piadine farcite, patatine fritte, piadine dolci e, naturalmente, birra a volontà per accompagnare il tutto.

Ma non è finita qui: durante tutta la giornata si potrà assistere dal vivo alla preparazione artigianale di mozzarelle grazie alla presenza de “Il Casaro”. Un’occasione interessante anche per chi ama scoprire i mestieri della tradizione.

Musica nel pomeriggio

A partire dalle 14.30, la colonna sonora dell’evento sarà curata dal gruppo musicale “Key Alter”, che si esibirà dal vivo regalando un’atmosfera rilassata e coinvolgente tra gli alberi del bosco.

Un luogo da riscoprire

Il Bosco del Fauno è un angolo verde incantevole, facilmente raggiungibile ma capace di far sentire lontani dal caos. L’invito della Pro Loco è proprio quello di viverlo in compagnia, approfittando dell’occasione per passare una domenica diversa, immersi nella natura e nella convivialità.

Non serve prenotare, basta arrivare con la voglia di stare bene. L’appuntamento è per domenica 11 maggio. Il profumo degli arrosticini vi guiderà tra i sentieri del Bosco del Fauno.

(IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SARA’ RINVIATO AL 18 MAGGIO)

Sponsor dell’evento