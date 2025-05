Agreenfest 2025: a Morosolo un weekend tra natura, giochi, buon cibo e solidarietà

Casciago si prepara ad accogliere la comunità e i visitatori per un fine settimana speciale. Il 24 e 25 maggio 2025 torna infatti Agreenfest, giunto alla sua quindicesima edizione, un appuntamento che unisce il rispetto per l’ambiente, il divertimento per tutte le età e la valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Casciago con il patrocinio del Comune di Casciago, rappresenta un momento significativo per la vita del paese e per chi desidera vivere esperienze autentiche a contatto con la natura. Preludio da non perdere venerdì 23 maggio con una serata dedicata ai cammini ed in particolare alla Via Francisca del Lucomagno: appuntamento alle 20.45 in oratorio a Morosolo (QUI tutte le informazioni).

Il via con la Agreenrun: la corsa che fa bene alle scuole

Ad aprire ufficialmente il weekend sarà la tradizionale Agreenrun, in programma sabato 24 maggio presso l’Oratorio di Morosolo. La gara podistica non competitiva, intitolata “Abbracciamo Casciago – Memorial Dante Parietti”, prevede due percorsi: uno di 6,7 chilometri e uno ridotto di 2,5 chilometri (la Miniagreenrun), quest’ultimo dedicato ai meno allenati e ai bambini nati tra il 2011 e il 2025. Le iscrizioni apriranno alle ore 17, mentre la partenza è fissata per le 18:30. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno delle scuole di Casciago e Morosolo, confermando la vocazione solidale della manifestazione.

Domenica tra mercatini, laboratori e musica

Il cuore della festa si svolgerà domenica 25 maggio nel rinnovato Parco dei Ciliegi di Morosolo, con rinvio al 1° giugno in caso di maltempo. La giornata inizierà alle 10:00 con l’apertura del mercatino dei sapori e degli hobbysti, che animeranno l’intera area con bancarelle dedicate all’artigianato e ai prodotti tipici.

Grande attenzione sarà rivolta ai più piccoli e alle famiglie. Tra le attività più attese spiccano:

. Battesimo della sella con l’Agriturismo Valtinella;

. Laboratorio di caseificazione “Impariamo a fare il formaggio” a cura di Max Zaupa (numero massimo di 40 partecipanti, iscrizioni via mail o presso lo stand Pro Loco);

Ludoteca itinerante, pista delle biglie e laboratorio di costruzione di trottole con materiali di riciclo a cura dell’associazione Il Tarlo.

Nel rispetto dell’ambiente, quest’anno l’evento promuove l’eliminazione della plastica: saranno infatti assenti le bottiglie e i visitatori sono invitati a portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua.

La festa continua fino a sera

Non mancherà l’offerta gastronomica con l’AGREENRESTAURANT, aperto sia a pranzo sia a cena, che proporrà piatti genuini e preparati con prodotti locali. La serata si concluderà con l’accompagnamento musicale della band Magic Sound, creando l’atmosfera perfetta per salutare una giornata di festa e condivisione.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Pro Loco di Casciago all’indirizzo www.prolococasciago.it, o contattare l’associazione all’indirizzo email info@prolococasciago.it o sui social (Facebook e Instagram)